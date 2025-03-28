В ХМАО мигрант попытался обменять поддельные права на настоящие

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские выявили у иностранца поддельное водительское удостоверение. Мигрант пытался обменять его на настоящее, сообщили в УМВД по ХМАО.
«Установлено, что 33-летний мигрант, имеющий вид на жительство в РФ, предоставил водительское удостоверение для замены. У правоохранителей возникли сомнения в подлинности документа, в связи с чем оно было направлено на экспертизу. Исследование подтвердило, что водительские права изготовлены с использованием цветной струйной печати, а защитные элементы не соответствуют стандартам, применяемым в стране их выдачи», — рассказали на сайте ведомства.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или использование поддельных документов). Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО наказали мигрантов, купивших поддельные паспорта. Суд принял во внимание положительные характеристики и гражданство иностранцев и не стал садить гостей ХМАО в тюрьму. Поэтому вместо ограничения свободы иностранцы получили штраф.
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