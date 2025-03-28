28 марта 2025

В ХМАО мигрант попытался обменять поддельные права на настоящие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подделку выявили из-за несоответствия защитных элементов стандартам страны выдачи
Подделку выявили из-за несоответствия защитных элементов стандартам страны выдачи Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полицейские выявили у иностранца поддельное водительское удостоверение. Мигрант пытался обменять его на настоящее, сообщили в УМВД по ХМАО.

«Установлено, что 33-летний мигрант, имеющий вид на жительство в РФ, предоставил водительское удостоверение для замены. У правоохранителей возникли сомнения в подлинности документа, в связи с чем оно было направлено на экспертизу. Исследование подтвердило, что водительские права изготовлены с использованием цветной струйной печати, а защитные элементы не соответствуют стандартам, применяемым в стране их выдачи», — рассказали на сайте ведомства. 

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или использование поддельных документов). Теперь ему грозит до одного года лишения свободы. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО наказали мигрантов, купивших поддельные паспорта. Суд принял во внимание положительные характеристики и гражданство иностранцев и не стал садить гостей ХМАО в тюрьму. Поэтому вместо ограничения свободы иностранцы получили штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) полицейские выявили у иностранца поддельное водительское удостоверение. Мигрант пытался обменять его на настоящее, сообщили в УМВД по ХМАО. «Установлено, что 33-летний мигрант, имеющий вид на жительство в РФ, предоставил водительское удостоверение для замены. У правоохранителей возникли сомнения в подлинности документа, в связи с чем оно было направлено на экспертизу. Исследование подтвердило, что водительские права изготовлены с использованием цветной струйной печати, а защитные элементы не соответствуют стандартам, применяемым в стране их выдачи», — рассказали на сайте ведомства.  На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или использование поддельных документов). Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО наказали мигрантов, купивших поддельные паспорта. Суд принял во внимание положительные характеристики и гражданство иностранцев и не стал садить гостей ХМАО в тюрьму. Поэтому вместо ограничения свободы иностранцы получили штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...