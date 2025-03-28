В Кургане родители не спешат с покупкой билетов на детский спектакль «Майнкрафт» — в разобрано лишь несколько мест в центре зала. При этом на «Маленького принца» уже почти не осталось свободных мест. Об этом сообщается на сайте филармонии в разделе покупки билетов.
«На детский спектакль „Майнкрафт“ куплено несколько мест в партере. Большая часть билетов еще в наличии. На спектакль „Маленький принц, напротив, почти не осталось свободных мест“, — указано на сайте филармонии.
Оба детских спектакля состоятся в апреле. На «Маленького принца» билеты стоят дороже. Однако курганские родители, судя по спросу на билеты, не сильно приветствуют увлечение своих детей компьютерными играми в духе «Майнкрафт», по мотивам которой поставлен спектакль.
В апреле курганские театры предложат разнообразные культурные события, включая спектакли для всех возрастов. В числе мероприятий — мюзиклы, премьеры и шоу.
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