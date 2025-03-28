Новый губернатор Паслер рассказал о первых шагах в Свердловской области. Видео

Денис Паслер заявил, что познакомится с ключевыми свердловскими политиками

29 марта 2025 в 10:40 Размер текста - 17 +

Дениса Паслера назначили 26 марта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ближайшее время познакомится с региональными топ-чиновниками, главами предприятий, а потом займется развитием городской среды и социальной сферы, поддержкой ветеранов спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в своем первом интервью после назначения — каналу «Россия 24». «Конечно, надо в первую очередь приехать (вероятно, интервью записывалось 27 марта, когда Паслер прощался с Оренбуржьем — прим. ред.), с обстановкой познакомиться, посмотреть, кто сегодня занимает ключевые места, какие стоят перед ними задачи и они перед собой их ставят, как они достигаются. Конечно, [планирую] познакомиться с руководителями предприятий», — анонсировал Паслер. Он также отметил, что Средний Урал обладает высоким промышленным, логистическим и инвестиционным потенциалом. Паслер также подчеркнул, что городская среда играет ключевую роль в демографии, поэтому надо следить за качеством жилья, появлением новых парков и скверов, развивать общественный транспорт, сферы ЖКХ и экологии. «[Надо сделать так, чтобы] было красиво, уютно, чисто, комфортно», — отметил Паслер. Новость по теме «Мне кажется, мы свободны»: Куйвашев передал Паслеру власть в Свердловской области. Фото Он позитивно оценил наработки региона по части работы с ветеранами СВО. «Это точно является приоритетом сегодня, а завтра это будет приоритетом вдвойне. И, конечно же, практики вообще всех регионов лучших, которые будут формироваться, которые будут направлены на адаптацию, переобучение, восстановление участников СВО и в будущем, соответственно, интеграцию в экономику и в жизнь региона — это важнейший вопрос. Поэтому практики мы, конечно же, все посмотрим, обобщим и, конечно, лучшие из них будем сохранять», — сказал Паслер. В родную для него Свердловскую область Паслер вернулся 28 марта, указ о назначении врио главы региона президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. В 2012—2016 годах Паслер руководил региональным кабмином, а с 2019 года — Оренбуржьем. На посту свердловского губернатора он сменил Евгения Куйвашева, правившего 13 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ближайшее время познакомится с региональными топ-чиновниками, главами предприятий, а потом займется развитием городской среды и социальной сферы, поддержкой ветеранов спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в своем первом интервью после назначения — каналу «Россия 24». «Конечно, надо в первую очередь приехать (вероятно, интервью записывалось 27 марта, когда Паслер прощался с Оренбуржьем — прим. ред.), с обстановкой познакомиться, посмотреть, кто сегодня занимает ключевые места, какие стоят перед ними задачи и они перед собой их ставят, как они достигаются. Конечно, [планирую] познакомиться с руководителями предприятий», — анонсировал Паслер. Он также отметил, что Средний Урал обладает высоким промышленным, логистическим и инвестиционным потенциалом. Паслер также подчеркнул, что городская среда играет ключевую роль в демографии, поэтому надо следить за качеством жилья, появлением новых парков и скверов, развивать общественный транспорт, сферы ЖКХ и экологии. «[Надо сделать так, чтобы] было красиво, уютно, чисто, комфортно», — отметил Паслер. Он позитивно оценил наработки региона по части работы с ветеранами СВО. «Это точно является приоритетом сегодня, а завтра это будет приоритетом вдвойне. И, конечно же, практики вообще всех регионов лучших, которые будут формироваться, которые будут направлены на адаптацию, переобучение, восстановление участников СВО и в будущем, соответственно, интеграцию в экономику и в жизнь региона — это важнейший вопрос. Поэтому практики мы, конечно же, все посмотрим, обобщим и, конечно, лучшие из них будем сохранять», — сказал Паслер. В родную для него Свердловскую область Паслер вернулся 28 марта, указ о назначении врио главы региона президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. В 2012—2016 годах Паслер руководил региональным кабмином, а с 2019 года — Оренбуржьем. На посту свердловского губернатора он сменил Евгения Куйвашева, правившего 13 лет.