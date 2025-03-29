Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил некоторый прогресс в урегулировании ситуации на Украине, однако указал на сохраняющуюся недоброжелательность между сторонами конфликта. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.
«Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность», — отметил Трамп. Это заявление было сделано на фоне обсуждений между руководителями США и России, которые стремятся к снижению напряженности в регионе.
Недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин выразил поддержку идеи о взаимном прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней, после чего дал соответствующие указания российским военным. После Киев несколько раз обвинили в нарушении данного соглашения.
Например, ВСУ атаковали тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае. Затем ударам подверглась ГИС «Суджа». В РФ давали понять, что таким образом Киев пытается осознанно саботировать потенциальные переговоры.
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