Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Трамп: между участниками конфликта есть напряженность, мешающая миру
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Дональд Трамп назвал нежелание Украины идти на мир с Россией - препятствием
Дональд Трамп назвал нежелание Украины идти на мир с Россией - препятствием Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп подтвердил некоторый прогресс в урегулировании ситуации на Украине, однако указал на сохраняющуюся недоброжелательность между сторонами конфликта. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме.

«Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность», — отметил Трамп. Это заявление было сделано на фоне обсуждений между руководителями США и России, которые стремятся к снижению напряженности в регионе.

Недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин выразил поддержку идеи о взаимном прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней, после чего дал соответствующие указания российским военным. После Киев несколько раз обвинили в нарушении данного соглашения.

Например, ВСУ атаковали тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае. Затем ударам подверглась ГИС «Суджа». В РФ давали понять, что таким образом Киев пытается осознанно саботировать потенциальные переговоры. 

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Президент США Дональд Трамп подтвердил некоторый прогресс в урегулировании ситуации на Украине, однако указал на сохраняющуюся недоброжелательность между сторонами конфликта. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме. «Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность», — отметил Трамп. Это заявление было сделано на фоне обсуждений между руководителями США и России, которые стремятся к снижению напряженности в регионе. Недавно состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин выразил поддержку идеи о взаимном прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней, после чего дал соответствующие указания российским военным. После Киев несколько раз обвинили в нарушении данного соглашения. Например, ВСУ атаковали тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае. Затем ударам подверглась ГИС «Суджа». В РФ давали понять, что таким образом Киев пытается осознанно саботировать потенциальные переговоры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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