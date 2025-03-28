28 марта 2025

Новый губернатор Паслер позвал мэра Екатеринбурга на разговор

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Выездное заседание правительства в Каменске-Уральском, орлов алексей, паслер денис
Денис Паслер и Алексей Орлов знают друг друга прекрасно (фото от 2016 года) Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ближайшее время встретится с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона.

«Разговор состоится в самом начале следующей недели», — передал информированный собеседник. Обстоятельного общения с Паслером 28 марта — в кулуарах церемонии его представления региональному истеблишменту — у Орлова не было (как и у большинства присутствующих), знает другой источник URA.RU.

Орлов работал в правительстве Паслера в 2012—2016 годах. Сначала он был «простым» его заместителем, затем стал первым. Через несколько месяцев после отставки Паслера и реорганизации кабмина Орлов стал первым замом губернатора Евгения Куйвашева, то есть фактически взял на себя функционал Паслера.

Екатеринбург Орлов возглавляет с 2020 года. Его полномочия истекают в феврале 2026-го.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ближайшее время встретится с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона. «Разговор состоится в самом начале следующей недели», — передал информированный собеседник. Обстоятельного общения с Паслером 28 марта — в кулуарах церемонии его представления региональному истеблишменту — у Орлова не было (как и у большинства присутствующих), знает другой источник URA.RU. Орлов работал в правительстве Паслера в 2012—2016 годах. Сначала он был «простым» его заместителем, затем стал первым. Через несколько месяцев после отставки Паслера и реорганизации кабмина Орлов стал первым замом губернатора Евгения Куйвашева, то есть фактически взял на себя функционал Паслера. Екатеринбург Орлов возглавляет с 2020 года. Его полномочия истекают в феврале 2026-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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