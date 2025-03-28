Новый губернатор Паслер позвал мэра Екатеринбурга на разговор

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ближайшее время встретится с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Об этом URA.RU сообщил источник в резиденции главы региона.
«Разговор состоится в самом начале следующей недели», — передал информированный собеседник. Обстоятельного общения с Паслером 28 марта — в кулуарах церемонии его представления региональному истеблишменту — у Орлова не было (как и у большинства присутствующих), знает другой источник URA.RU.
Орлов работал в правительстве Паслера в 2012—2016 годах. Сначала он был «простым» его заместителем, затем стал первым. Через несколько месяцев после отставки Паслера и реорганизации кабмина Орлов стал первым замом губернатора Евгения Куйвашева, то есть фактически взял на себя функционал Паслера.
Екатеринбург Орлов возглавляет с 2020 года. Его полномочия истекают в феврале 2026-го.
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