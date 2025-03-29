«Единая Россия» вернет тамбовских участников СВО к мирной жизни

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Российские военные получат возможность полноценно вернуться к мирной жизни и устроиться на хорошую работу
Российские военные получат возможность полноценно вернуться к мирной жизни и устроиться на хорошую работу Фото:

В Тамбовской области стартовал проект «Будем жить», который поможет российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, полноценно вернуться к мирной жизни. Ветераны СВО смогут получить новую профессию, успешно трудоустроиться или же заняться общественной деятельностью. Инициатива реализуется «Единой Россией». Об этом рассказал Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. 

«В регионе [Тамбовской области] под эгидой „Единой России“ начал работу региональный проект „Будем жить“, который призван помочь бойцам в адаптации к мирной жизни, получении востребованной профессии и новой работы, волонтерской и правовой помощи. В феврале уже трудоустроены первые участники проекта», — рассказал Якушев во время встречи с врио главы региона Евгением Первышовым. Его слова опубликованы на официальном сайте партии.

Сам Первышов напомнил, что в Тамбовской области уже давно ведется работа по поддержке участников СВО. Например, в регионе реализуется программа профессионального обучения «Герои Тамбовщины», акцентирующая внимание на трудоустройстве российских солдат. 

Врио главы региона также уточнил, что благодаря уже новому проекту «Будем жить», военнослужащие смогут устроиться на работу в ресурсоснабжающие организации. «Там они будут получать достойные зарплаты и гарантированный соцпакет», — подчеркнул Евгений Первышов. 

Проект «Будем жить» в Тамбовской области является частью более широкой инициативы по поддержке ветеранов СВО в России, аналогичной программе «Время героев», запущенной по указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующие инициативы направлены на адаптацию ветеранов к мирной жизни через профессиональное обучение и трудоустройство, подчеркивая важность интеграции бывших военнослужащих в общество и экономику страны.

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В Тамбовской области стартовал проект «Будем жить», который поможет российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, полноценно вернуться к мирной жизни. Ветераны СВО смогут получить новую профессию, успешно трудоустроиться или же заняться общественной деятельностью. Инициатива реализуется «Единой Россией». Об этом рассказал Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.  «В регионе [Тамбовской области] под эгидой „Единой России“ начал работу региональный проект „Будем жить“, который призван помочь бойцам в адаптации к мирной жизни, получении востребованной профессии и новой работы, волонтерской и правовой помощи. В феврале уже трудоустроены первые участники проекта», — рассказал Якушев во время встречи с врио главы региона Евгением Первышовым. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Сам Первышов напомнил, что в Тамбовской области уже давно ведется работа по поддержке участников СВО. Например, в регионе реализуется программа профессионального обучения «Герои Тамбовщины», акцентирующая внимание на трудоустройстве российских солдат.  Врио главы региона также уточнил, что благодаря уже новому проекту «Будем жить», военнослужащие смогут устроиться на работу в ресурсоснабжающие организации. «Там они будут получать достойные зарплаты и гарантированный соцпакет», — подчеркнул Евгений Первышов.  Проект «Будем жить» в Тамбовской области является частью более широкой инициативы по поддержке ветеранов СВО в России, аналогичной программе «Время героев», запущенной по указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующие инициативы направлены на адаптацию ветеранов к мирной жизни через профессиональное обучение и трудоустройство, подчеркивая важность интеграции бывших военнослужащих в общество и экономику страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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