«Единая Россия» вернет тамбовских участников СВО к мирной жизни

В Тамбовской области стартовал проект «Будем жить», который поможет российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, полноценно вернуться к мирной жизни. Ветераны СВО смогут получить новую профессию, успешно трудоустроиться или же заняться общественной деятельностью. Инициатива реализуется «Единой Россией». Об этом рассказал Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«В регионе [Тамбовской области] под эгидой „Единой России“ начал работу региональный проект „Будем жить“, который призван помочь бойцам в адаптации к мирной жизни, получении востребованной профессии и новой работы, волонтерской и правовой помощи. В феврале уже трудоустроены первые участники проекта», — рассказал Якушев во время встречи с врио главы региона Евгением Первышовым. Его слова опубликованы на официальном сайте партии.
Сам Первышов напомнил, что в Тамбовской области уже давно ведется работа по поддержке участников СВО. Например, в регионе реализуется программа профессионального обучения «Герои Тамбовщины», акцентирующая внимание на трудоустройстве российских солдат.
Врио главы региона также уточнил, что благодаря уже новому проекту «Будем жить», военнослужащие смогут устроиться на работу в ресурсоснабжающие организации. «Там они будут получать достойные зарплаты и гарантированный соцпакет», — подчеркнул Евгений Первышов.
Проект «Будем жить» в Тамбовской области является частью более широкой инициативы по поддержке ветеранов СВО в России, аналогичной программе «Время героев», запущенной по указу президента РФ Владимира Путина. Соответствующие инициативы направлены на адаптацию ветеранов к мирной жизни через профессиональное обучение и трудоустройство, подчеркивая важность интеграции бывших военнослужащих в общество и экономику страны.
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