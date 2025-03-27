27 марта 2025

Франция и Британия не могут уговорить Европу отправить войска на Украину

WSJ: Париж и Лондон терпят неудачу в убеждении ЕС отправить войска на Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство стран ЕС не хотят отправлять войска на помощь ВСУ
Большинство стран ЕС не хотят отправлять войска на помощь ВСУ Фото:

Великобритания и Франция не смогли убедить другие европейские страны отправить войска на Украину. Кроме того, они столкнулись с отказом со стороны США поддержать их план, написали в издании Wall Street Journal.

«Британия и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину для обеспечения мирного соглашения на фоне растущих сомнений в готовности США гарантировать их безопасность», — передает Wall Street Journal.

Издание также указывает, что среди европейских стран существуют опасения относительно роли США в поддержке военного развертывания в Украине. Американские официальные лица пока не предложили никаких конкретных обязательств по этому вопросу, что усиливает неопределенность среди европейских союзников.

Ранее французы с британцами активно работали над разработкой плана ввода войск на Украину, стремясь обеспечить поддержку со стороны США и гарантировать безопасность Киева. Однако их инициативы столкнулись с противодействием со стороны России, которая выразила решительное несогласие с присутствием войск НАТО на украинской территории.

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Великобритания и Франция не смогли убедить другие европейские страны отправить войска на Украину. Кроме того, они столкнулись с отказом со стороны США поддержать их план, написали в издании Wall Street Journal. «Британия и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину для обеспечения мирного соглашения на фоне растущих сомнений в готовности США гарантировать их безопасность», — передает Wall Street Journal. Издание также указывает, что среди европейских стран существуют опасения относительно роли США в поддержке военного развертывания в Украине. Американские официальные лица пока не предложили никаких конкретных обязательств по этому вопросу, что усиливает неопределенность среди европейских союзников. Ранее французы с британцами активно работали над разработкой плана ввода войск на Украину, стремясь обеспечить поддержку со стороны США и гарантировать безопасность Киева. Однако их инициативы столкнулись с противодействием со стороны России, которая выразила решительное несогласие с присутствием войск НАТО на украинской территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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