Великобритания и Франция не смогли убедить другие европейские страны отправить войска на Украину. Кроме того, они столкнулись с отказом со стороны США поддержать их план, написали в издании Wall Street Journal.
«Британия и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину для обеспечения мирного соглашения на фоне растущих сомнений в готовности США гарантировать их безопасность», — передает Wall Street Journal.
Издание также указывает, что среди европейских стран существуют опасения относительно роли США в поддержке военного развертывания в Украине. Американские официальные лица пока не предложили никаких конкретных обязательств по этому вопросу, что усиливает неопределенность среди европейских союзников.
Ранее французы с британцами активно работали над разработкой плана ввода войск на Украину, стремясь обеспечить поддержку со стороны США и гарантировать безопасность Киева. Однако их инициативы столкнулись с противодействием со стороны России, которая выразила решительное несогласие с присутствием войск НАТО на украинской территории.
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