Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Москву на День Победы

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Лула да Силва посетит парад Победы в Москве
Лула да Силва посетит парад Победы в Москве Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил свой визит в Москву. Он приедет на празднование Дня Победы.

«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы», — сообщает ТАСС. Президент Бразилии также сообщил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным мирное урегулирование на Украине.

Несолько стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Индии Нарендра Моди уже подтвердили свои визиты. В то же время Кремль не приглашал недружественные страны, среди которых страны Евросоюза, Австралия и Великобритания.

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Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил свой визит в Москву. Он приедет на празднование Дня Победы. «Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы», — сообщает ТАСС. Президент Бразилии также сообщил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным мирное урегулирование на Украине. Несолько стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Индии Нарендра Моди уже подтвердили свои визиты. В то же время Кремль не приглашал недружественные страны, среди которых страны Евросоюза, Австралия и Великобритания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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