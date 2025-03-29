Президент Бразилии подтвердил, что приедет в Москву на День Победы

Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил свой визит в Москву. Он приедет на празднование Дня Победы.
«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины победы», — сообщает ТАСС. Президент Бразилии также сообщил, что намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным мирное урегулирование на Украине.
Несолько стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая, приуроченном к 80-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Палестины Махмуд Аббас, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Индии Нарендра Моди уже подтвердили свои визиты. В то же время Кремль не приглашал недружественные страны, среди которых страны Евросоюза, Австралия и Великобритания.
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