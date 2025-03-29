«Батя 2», «Кракен» и «Где наши деньги?»: топ-10 российских фильмов, которые покажут в апреле 2025

В апреле 2025 года на широкие экраны выйдет свыше десяти российских фильмов. Зрителей ожидают комедии, драмы, фильмы о войне. URA.RU собрало топ-10 картин для семейного просмотра, а также для тех, кто любит неожиданные и захватывающие сюжеты.
«Батя 2. Дед» (12 +)
В прокате 3 апреля
Макс и Ирина, оказавшиеся на пороге развода, уже не живут вместе. Ситуация обостряется, когда они узнают, что их сын Дима покинул дом. В попытках найти сына супруги вместе с Владом, семейным психологом и новым спутником Ирины, отправляются на его поиски.
Поиски приводят их к отцу Макса, Бате, где, как выясняется, находится Дима. Этот поворот событий заставляет Макса вспомнить свое детство, когда, находясь в аналогичной ситуации развода родителей, его отправили в деревню к деду. Там он впервые столкнулся с настоящей любовью и завел дружбу, которая оставила неизгладимый след в его памяти.
Режиссер: Илья Учитель
Актеры: Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Андрей Андреев
«Где наши деньги?» (18+)
В прокате с 10 апреля
В маленьком городке три молодых человека решили ограбить местный банк. Для этого они использовали экскаватор, проникли в банковское хранилище и вынесли оттуда деньги. На следующий день после ограбления стало известно, что из банка пропали 25 миллионов рублей. Однако, к их удивлению, оказалось, что они смогли украсть лишь один миллион рублей. У участников налета появились вопросы: либо кто-то из них скрыл оставшиеся 24 миллиона, либо эти деньги еще находятся где-то в городе.
Режиссер: Владимир Зинкевич
Актеры: Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков
«Все, что тебя касается» (12+)
В прокате с 10 апреля
Марии17 лет, и она никогда не видела своего отца. Ее мать всегда утверждала, что он ушел из семьи до рождения дочери, и вопрос о нем считался закрытым. Однако, однажды Мария готовясь к выпускному балу и перебирая старые вещи, нашла письмо матери, адресованное ее отцу. Из этого письма девушка узнала, что его зовут Павел Соколов и что их родители встретились на концерте группы «Звери» почти два 20 лет назад. После этого он ушел служить в армию, и связь с ним прервалась.
Маша решила увидеть отца и в соцсетях нашла профиль мужчины подходящего имени и возраста. Страница не содержала фотографий, но в одном из постов упоминалось о планах посетить юбилейный концерт группы «Звери». Мария подумала, что это может быть ее отец.
Режиссер: Александр Войтинский.
В главных ролях: Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер.
Кракен (12+)
В прокате с 17 апреля
В Гренландском море в ходе секретной операции пропала российская подводная лодка, оснащенная экспериментальным вооружением. Для поисковых работ была сформирована спасательная команда под командованием Виктора Воронина.
Особую значимость эта миссия приобретает из-за того, что брат Виктора, Александр Воронин, является капитаном исчезнувшего подводного крейсера. Задача команды — обнаружить пропавшую подлодку до того, как потенциальные противники смогут добыть доступ к передовой технологии.
В то же время, в результате научных исследований на полярной станции, проводимых в северных морских водах, происходит пробуждение Кракена — гигантского морского существа, способного сливаться с окружающей его темнотой и обладающего неизведанными когнитивными способностями. Это добавляет сложности к уже непростой операции по спасению пропавшей подлодки.
Режиссер: Николай Лебедев.
В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Алексей Гуськов и другие.
«Отряд Светлячков» (12+)
В прокате с 10 апреля
В мае 1942 года во время ожесточенных боев на Крымском фронте отряды советских войск вместе с местными жителями нашли убежище от воздушных налетов в Аджимушкайских каменоломнях. Мальчик, попавший с помощью нейросетевых технологий в прошлое, оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен. И он принимает решение разделить все тяготы этой жизни и, главное, подарить надежду этим людям
Режиссер: Станислав Мореев
Актеры: Михаил Горевой, Антон Момот, Дмитрий Сутырин, Алена Чехова, Анна Чурина.
«Я с тобой задыхаюсь» (18+)
В прокате с 10 апреля
Молодая медсестра Даша готовится к свадьбе. Однако ее девичник идет не по плану. На вечеринку неожиданно приходит незваный гость, из Москвы поступает предложение, от которого на не может отказаться. Однако вскоре ее жизнь оказывается под угрозой. Ситуация накаляется: находясь в эпицентре страстей и критических ситуаций, Даша должна сделать сложный выбор.
Режиссер: Иван Пшенин
Актеры: Александра Протасова, Андрей Михайлов, Павел Яманов, Натали Гурманова, Евгения Смаженко, Сергей Еликаров.
«Июньская полынь» (12+)
В прокате с 10 апреля
Детство Виктора Гладышева было безжалостно прервано войной, когда ему было восемь лет. Воспоминания, рассказанные им уже в зрелом возрасте современной девочке по имени Вара, открывают для нее трагические страницы прошлого.
Режиссер: Юлия Бочарова
Актеры: Виктор Гладышев, Наталья Сухинина, Варвара Бочарова, Николай Аксенов, Илья Аксенов
«Клевый УLove» ( 16+)
В прокате с 24 апреля
Аня, Милана и Вика дружат с детства. Они встретились в Москве, чтобы обсудить серьезную проблему. Вика поделилась с подругами: она должна как можно скорее забеременеть, иначе потом может быть слишком поздно. В процессе разработки стратегии поиска подходящего кандидата для Вики, девушки расслабились за коктейлями.
Они решили продолжить вечер в загородном отеле, где остановилась Вика, однако неправильно указали адрес таксисту. В итоге они оказались на турбазе, где Игорь, начальник Ани, участвовал в соревнованиях по спортивной рыбалке. Милана быстро сообразила, что на базе полно мужчин и ни одной женщины и это отличная возможность не только для Вики.
Режиссер: Максим Максимов
Актеры: Алина Алексеева, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Виктор Васильев, Алексей Золотовицкий
«Колокол надежды» (12+)
В прокате с 24 апреля
Режиссер: Александр Кулямин
Актер: Артем Жигулин, Маша Кошина, Роман Баум, Наталья Громушкина, Юрий Назаров
Брат и сестра, выросшие в состоятельной семье, оказались сиротами после трагической автокатастрофы, в которой погибли их родители. В результате этого несчастья дети были помещены в детский дом. Находясь в совершенно новой для них среде, им предстоит не только адаптироваться, но и бороться за свое место в жизни, стремясь обеспечить себе достойное будущее.
«Почтарь» (12+)
В прокате в 24 апреля
В небольшом городе, расположенном в тыловой зоне и окутанном весенним цветением мая, местные жители не подозревают о том, что их почтальон играет необычную роль. Этот скромный человек берет на себя ответственность защищать женщин города от тревожных вестей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство.
Режиссер: Андрей Разенков
Актеры: Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.