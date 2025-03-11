«Горизонты», «Оно», «Обитель смерти»: 10 фильмов, которые покажут в кино в апреле 2025

Апрель 2025 года порадует кинолюбителей свежими экранизациями сказок, жуткими хоррорами и трогательными мелодрамами. URA.RU собрало 10 фильмов, которые покажут в российских кинотеатрах уже в следующем месяце.
Горизонты: Часть 2 (16+)
В прокате с 3 апреля
Фильм показывает Дикий Запад США XIX века, до и после Гражданской войны. Переселенцы с востока осваивают новые земли, но сталкиваются с индейцами. Режиссер Кевин Костнер, создатель «Горизонтов», задумал 15-летнюю историю, для которой нужно 12 часов экранного времени. Первая часть раскрывает три сюжета из Монтаны, Вайоминга и Канзаса, связанные с поселением Горизонт. Туда едут смельчаки, не зная, что апачи будут защищать свои земли. Фрэнсис, потерявшая мужа, влюбляется в солдата. Эллен, бывшая проститутка, оставляет ребенка и с мужем спорит с Сайксами из-за земли. Апачи не могут найти общий язык с пришельцами. Вторая часть продолжает историю выживших, готовящихся к новым схваткам. Новые герои добавят сюжету свежие линии.
Режиссер: Кевин Костнер.
В главных ролях: Кевин Костнер, Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Элла Хант, Тим Гини и другие.
Батя 2: Дед (12+)
В прокате с 3 апреля
Макс и Ирина давно разошлись и живут отдельно, их брак на грани развода. Однажды Макс приезжает забрать сына Диму на осенние каникулы, но узнает, что мальчик сбежал из дома. Встревоженные родители решают вместе искать сына. Они берут машину Влада — семейного психолога и нового возлюбленного Ирины. В дороге становится ясно, что Дима отправился в деревню к деду Макса, которого все называют Батя. Во время поездки Макс погружается в воспоминания о своем детстве. Он вспоминает, как его родители, разводясь, отправили его к деду, и как он проводил дни в деревне, переживая первую влюбленность и настоящую дружбу.
Режиссер: Илья Учитель.
В главных ролях: Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Стас Старовойтов, Надежда Михалкова.
Обитель смерти (18+)
В прокате с 3 апреля
Бывший судья, известный своей жесткостью и амбициями, приезжает в уединенный пансион, где случайно оказывается втянут в странную игру, придуманную одним из гостей. С каждым шагом судья осознает, что его противник — самый хитрый и опасный человек, с которым ему доводилось сталкиваться.
Игра становится все напряженнее, ставки растут, а коварные ходы соперника загоняют судью в тупик, лишая его шансов на спасение. Место, казавшееся спокойным убежищем, превращается в смертельную ловушку, где каждый шаг может стать последним.
Режиссер: Джеймс Эшкрофт.
В главных ролях: Джон Литгоу, Джеффри Раш, Натаниэль Лис, Томас Сейнсбури.
Повелительница города сказок (6+)
В прокате с 3 апреля
Далия любит книги и часто представляет себя героиней захватывающих историй. Однажды она находит необычную книгу, которая переносит ее в сказочный мир. Теперь она не просто читатель, а главная героиня этой волшебной истории. Чтобы вернуться в реальность, Далии нужно изучить таинственный город и отыскать магический источник, способный менять сюжеты. Но времени почти нет: если она не успеет, книга захлопнется, и пути назад не будет.
Режиссер: Давид Бисбано.
В главных ролях: Агустина Сирульник, Мора Кайнд, Густаво Барриентос, Мариана Корреа.
Внутри Льюина Дэвиса (18+)
В прокате с 10 апреля
История о молодом фолк-музыканте Льюине Дэвисе, который в 1961 году пытается найти свое место в музыкальной жизни богемного района Гринвич-Виллидж. Зима в Нью-Йорке холодная, а жизнь Льюина полна трудностей. С гитарой в руках он мечтает зарабатывать музыкой, но на пути встречаются преграды — часть из них он создал сам. Дэвис хватается за любую работу, выступает в маленьких кафе Гринвич-Виллидж, а потом и в неизвестном клубе в Чикаго. Благодаря поддержке друзей и случайных знакомых он держится на плаву. Наконец, ему удается попасть на прослушивание к влиятельному продюсеру Баду Гроссману, но итог возвращает его к началу пути.
Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн.
В главных ролях: Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Итан Филлипс, Робин Бартлетт.
Все, что тебя касается (12+)
В прокате с 10 апреля
Маше 17 лет и она никогда не встречала своего отца. Мама всегда говорила, что он ушел из семьи еще до рождения дочери, и эта тема была закрыта. Но однажды, перебирая старые вещи для выпускного, Маша наткнулась на мамино письмо, адресованное отцу. Из него она узнала, что его зовут Павел Соколов, а познакомились родители на концерте группы «Звери» почти два десятилетия назад. Потом он ушел служить в армию, и от него перестали приходить весточки.
Маша решила, что пора узнать правду. Она начала искать отца в соцсетях и нашла мужчину с подходящим именем и возрастом, хотя его страница была почти пустой — ни одной фотографии. Зато в одном из постов он упомянул, что собирается на юбилейный концерт «Зверей». Маша подумала: «А вдруг это шанс? Вдруг это он?» — и решила, что не упустит эту возможность.
Режиссер: Александр Войтинский.
В главных ролях: Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер.
Западня (18+)
В прокате с 10 апреля
Грабитель Эдди, которому вечно не везет, вскрывает внедорожник и оказывается в смертельной западне. Ее устроил Уильям, одержимый идеей жестокого возмездия. Запертый и без шансов на побег Эдди должен найти способ выжить в кошмарных условиях.
Режиссер: Дэвид Яровенски.
В главных ролях: Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, Майкл Эклунд.
Дыхание шторма (16+)
В прокате с 10 апреля
Дайвер борется с разбушевавшейся природой, чтобы спасти напарника, застрявшего под водой в океане. Напряженный триллер о выживании с Вуди Харрельсоном, снятый по реальным событиям.
Режиссер: Алекс Паркинсон.
В главных ролях: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кертис.
Оно. Новая глава (18+)
В прокате с 17 апреля
Джордан и ее мама, которая обладает даром ясновидения, управляют небольшой домашней клиникой для душевнобольных. Однажды к ним врывается девушка, уверяющая, что некое существо питается ее энергией. Теперь Джордан и ее мать должны найти способ остановить эту потустороннюю угрозу, пока она полностью не поглотила девушку.
Режиссер: Чад Арчибальд.
В главных ролях: Шон Эшмор, Эшли Грин, Марк Тэйлор, Джуно Ринальди.
Кракен (12+)
В прокате с 17 апреля
Российская подлодка с секретным оружием исчезает в Гренландском море во время тайной операции. На поиски отправляется команда под руководством Виктора Воронина, чей брат Александр командует пропавшим крейсером. Экипажу нужно во что бы то ни стало найти субмарину и не дать врагу завладеть опасной технологией. Тем временем из-за исследований на полярной станции в северных водах просыпается Кракен — огромное чудовище, которое сливается с морской тьмой и обладает загадочным разумом.
Режиссер: Николай Лебедев.
В главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Алексей Гуськов и другие.
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