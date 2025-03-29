Россиян предупредили о крайне резком скачке доллара

Финансовый аналитик Михаил Беляев прогнозирует падение курса рубля по отношению к доллару США в ближайшие два года. Причем уже к концу этого года курс валюты составит 110 рублей за доллар. Так эксперт прокомментировал данные аналитического центра SberCIB Investment Research, понизившего понизив таргет с 105 до 95 рублей.
«Сейчас курс рубля формируется на основе внебиржевого рынка и очень подвержен эмоциям спекулянтов, ориентирующихся на внешнеполитические события. Поэтому стоимость доллара в нашей стране постоянно скачет. <...> К концу года доллар может подорожать до 105–110 рублей. Вполне вероятно, мы ещё заметим скачки курса рубля то в одну, то в другую сторону», — отметил Беляев в беседе с «Ридусом». Он также подчеркнул, что Центробанк периодически корректирует курс валюты, что делает трудным составление краткосрочных прогнозов.
В дополнение к своему прогнозу курса рубля, Беляев также указал на общее состояние экономики России. По его словам, ожидаемый рост ВВП страны в 2025 и 2026 годах не превысит 2,5%, что среди экспертов считается депрессивным уровнем. Кроме того, инфляция, по его мнению, не опустится ниже 10%, что также будет способствовать дальнейшему ослаблению национальной валюты.
Прогнозы экономистов по курсу рубля различаются: если Михаил Беляев предсказывает падение курса до 110 рублей за доллар к концу года на фоне волатильности, вызванной внешнеполитическими факторами и внутренней экономической ситуацией, то Олег Кузьмин из «Ренессанс Капитал» имеет более позитивный прогноз. Он считает, что средний курс составит около 100 рублей за доллар при стабильных ценах на нефть, при этом эксперт считает маловероятным серьезное падение рубля. Тем не менее оба экономиста подчеркивают значительное влияние внешнеполитических событий и нефтяных цен на рубль. Сейчас курс доллара — 84,95 рубля.
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