28 марта 2025

«Вот и первые пожары начались»: курганцы сняли горящее поле рядом с Шумихой. Видео

В Курганской области рядом с Шумихой очевидцы сняли пожар в поле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь с травы может перейти на лес
Огонь с травы может перейти на лес Фото:

В Курганской области возле Шумихи очевидцы сняли на видео горящее поле. Оно опубликовано в социальных сетях.

«Вот и первые пожары начались. Горит трава рядом с Шумихой», — написали в соцсетях очевидцы, выложившие видео.

В комментариях некоторые пользователи отмечают, что наблюдали подобное рядом с Сумками и Смолино. При этом в периоды повышенной пожароопасности сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и проводить любые пожароопасные работы запрещено.

Использование открытого огня не допускается на землях всех категорий: сельскохозяйственных, землях запаса и территориях населенных пунктов. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических — от 400 до 800 тысяч рублей. Из-за сухой и ветреной погоды любое возгорание несет в себе огромную опасность.

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В Курганской области возле Шумихи очевидцы сняли на видео горящее поле. Оно опубликовано в социальных сетях. «Вот и первые пожары начались. Горит трава рядом с Шумихой», — написали в соцсетях очевидцы, выложившие видео. В комментариях некоторые пользователи отмечают, что наблюдали подобное рядом с Сумками и Смолино. При этом в периоды повышенной пожароопасности сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и проводить любые пожароопасные работы запрещено. Использование открытого огня не допускается на землях всех категорий: сельскохозяйственных, землях запаса и территориях населенных пунктов. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических — от 400 до 800 тысяч рублей. Из-за сухой и ветреной погоды любое возгорание несет в себе огромную опасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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