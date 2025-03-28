В Курганской области возле Шумихи очевидцы сняли на видео горящее поле. Оно опубликовано в социальных сетях.
«Вот и первые пожары начались. Горит трава рядом с Шумихой», — написали в соцсетях очевидцы, выложившие видео.
В комментариях некоторые пользователи отмечают, что наблюдали подобное рядом с Сумками и Смолино. При этом в периоды повышенной пожароопасности сжигать мусор и сухую траву, разводить костры и проводить любые пожароопасные работы запрещено.
Использование открытого огня не допускается на землях всех категорий: сельскохозяйственных, землях запаса и территориях населенных пунктов. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических — от 400 до 800 тысяч рублей. Из-за сухой и ветреной погоды любое возгорание несет в себе огромную опасность.
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