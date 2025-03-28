28 марта 2025

Екатеринбуржец арестован за убийство мальчика 30 лет назад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борису Субботину 50 лет
Борису Субботину 50 лет Фото:

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга арестовал Бориса Субботина, обвиняемого в убийстве школьника в 1995 году. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в совершении двух особо тяжких преступлений. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказать давление на иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 апреля», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

Новость по теме
«Сбросил в озеро»: в Екатеринбурге раскрыто зверское убийство школьника 30-летней давности

О задержании Субботина URA.RU рассказало 29 марта. По данным агентства, в апреле 1995-го он похитил мальчика (по разным данным, семи- или восьмилетнего) и доставил на берег озера Свакуль. Там, чтобы скрыть свое преступление, Субботин решил ребенка убить. Он ударил его руками по голове, а потом задушил. Тело спрятал в черный мешок, бросил туда камень и скинул в озеро.

Субботину 50 лет. Он уже имеет судимости за убийство, побои и хулиганство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга арестовал Бориса Субботина, обвиняемого в убийстве школьника в 1995 году. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в совершении двух особо тяжких преступлений. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказать давление на иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 апреля», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. О задержании Субботина URA.RU рассказало 29 марта. По данным агентства, в апреле 1995-го он похитил мальчика (по разным данным, семи- или восьмилетнего) и доставил на берег озера Свакуль. Там, чтобы скрыть свое преступление, Субботин решил ребенка убить. Он ударил его руками по голове, а потом задушил. Тело спрятал в черный мешок, бросил туда камень и скинул в озеро. Субботину 50 лет. Он уже имеет судимости за убийство, побои и хулиганство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...