Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга арестовал Бориса Субботина, обвиняемого в убийстве школьника в 1995 году. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он обвиняется в совершении двух особо тяжких преступлений. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказать давление на иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 апреля», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
О задержании Субботина URA.RU рассказало 29 марта. По данным агентства, в апреле 1995-го он похитил мальчика (по разным данным, семи- или восьмилетнего) и доставил на берег озера Свакуль. Там, чтобы скрыть свое преступление, Субботин решил ребенка убить. Он ударил его руками по голове, а потом задушил. Тело спрятал в черный мешок, бросил туда камень и скинул в озеро.
Субботину 50 лет. Он уже имеет судимости за убийство, побои и хулиганство.
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