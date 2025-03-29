Россия может выйти из энергетического перемирия, если Украина продолжит атаки на российские энергетические объекты. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Энергетическое перемирие еще можно спасти, если Вашингтон поставит на место взорвавшегося царька Владимира Зеленского. Россия же не будет идти на поводу у нацистского режима в Киеве», — передает слова Шеремета РИА Новости. Он добавил, что Украина нарушает достигнутые соглашения, нанося удары по российским объектам, таким как газовое хранилище в Крыму и станция «Суджа» в Курской области.
Шеремет подчеркивает, что Россия продолжает придерживаться своих обязательств, но в ответ на агрессию со стороны Киева не намерена мириться с односторонними уступками. Депутат заявил, что инциденты с атаками на российскую инфраструктуру лишь подтверждают недоговороспособность режима Зеленского.
18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором глава Белого дома предложил взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине на 30 дней. Путин поддержал эту инициативу, и Владимир Зеленский также выразил готовность Украины принять участие в этом.
Однако на следующий день Минобороны РФ сообщило о нападении ВСУ на нефтебазу на Кубани с использованием беспилотников. Позднее стало известно, что удар был нанесен по газоизмерительной станции «Суджа» с применением ракет HIMARS, в результате чего объект был фактически уничтожен. Минобороны России вынесло заявление, что обязательства Киева о прекращении атак на российскую энергетическую инфраструктуру являются уловкой Зеленского.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.