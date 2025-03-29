В Мьянме повреждены подземные нефтепроводы из-за мощного землетрясения

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Землетрясение в Мьянме ударило по энергетической инфраструктуре страны
Землетрясение в Мьянме ударило по энергетической инфраструктуре страны Фото:
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Сильное землетрясение в Таиланде и Мьянме

В Мьянме подземные нефтепроводы и линии электропередачи были повреждены в результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 28 марта. Об этом говорится в заявлении властей страны.

«Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов», — передает заявление властей издание Myanmar Now. Там добавили, что также повреждения получили генераторы.

Для устранения дефицита топлива к берегам страны направляются нефтяные танкеры. Землетрясение также ощущалось в соседних государствах, но россиян среди пострадавших нет. На данный момент число погибших составляет 1002 человека, 2376 пострадали.

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В Мьянме подземные нефтепроводы и линии электропередачи были повреждены в результате землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 28 марта. Об этом говорится в заявлении властей страны. «Из-за сильного землетрясения, произошедшего 28 марта, были разрушены здания некоторых автозаправочных цехов. Мы подтверждаем повреждение подземных нефтепроводов», — передает заявление властей издание Myanmar Now. Там добавили, что также повреждения получили генераторы. Для устранения дефицита топлива к берегам страны направляются нефтяные танкеры. Землетрясение также ощущалось в соседних государствах, но россиян среди пострадавших нет. На данный момент число погибших составляет 1002 человека, 2376 пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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