Сотрудника «Газпрома» арестовали по делу о взрыве в доме в Махачкале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемый арестован на два месяца
Подозреваемый арестован на два месяца Фото:

Сотрудника «Газпром газораспределение Махачкала» арестовали в связи со взрывом в многоэтажном доме в Махачкале. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд города.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщает пресс-служба суда. Суд признал мужчину подозреваемым в нарушении требований безопасности, что привело к взрыву газовоздушной смеси 25 марта, в результате которого пострадала местная жительница и были повреждены окрестные здания.

Мощный взрыв в многоэтажном доме в Махачкале произошел 25 марта. В результате происшествия также были повреждены припаркованные у здания машины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудника «Газпром газораспределение Махачкала» арестовали в связи со взрывом в многоэтажном доме в Махачкале. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд города. «Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщает пресс-служба суда. Суд признал мужчину подозреваемым в нарушении требований безопасности, что привело к взрыву газовоздушной смеси 25 марта, в результате которого пострадала местная жительница и были повреждены окрестные здания. Мощный взрыв в многоэтажном доме в Махачкале произошел 25 марта. В результате происшествия также были повреждены припаркованные у здания машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...