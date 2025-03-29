Сотрудника «Газпрома» арестовали по делу о взрыве в доме в Махачкале

Сотрудника «Газпром газораспределение Махачкала» арестовали в связи со взрывом в многоэтажном доме в Махачкале. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд города.
«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщает пресс-служба суда. Суд признал мужчину подозреваемым в нарушении требований безопасности, что привело к взрыву газовоздушной смеси 25 марта, в результате которого пострадала местная жительница и были повреждены окрестные здания.
Мощный взрыв в многоэтажном доме в Махачкале произошел 25 марта. В результате происшествия также были повреждены припаркованные у здания машины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.