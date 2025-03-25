Мощный взрыв, произошедший в одном из многоэтажных домов, привел к серьезным разрушениям и панике среди жителей. Как сообщил местный житель Шамиль Хантуев, в результате инцидента пострадала его квартира и припаркованные в около здания машины.
«Глаза открыл и вижу, как рушится стена», — сообщил местный житель Хантуев, повествуя, как прошли первые секунды после взрыва в квартире многоэтажки. Его слова передает РЕН ТВ.
По словам очевидца, он проснулся от громкого звука взрыва. После разрушилась стена его квартиры. Взрывная волна была настолько мощной, что сразу вызвала панику среди жителей.
После взрыва Шамиль не только заботился о безопасности своих детей, но и старался помочь своим соседям. Он рассказал, что пробежался по этажам, чтобы оказать помощь пострадавшим. Также мужчина уточнил, что его автомобили, припаркованные неподалеку, сильно пострадали от мусора и обломков, которыми были засыпаны после взрыва.
Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Махачкале произошел взрыв. Пострадало два человека, часть этажа была разрушена. Пострадали окрестные дома и автомобили. Дом не был введен в эксплуатацию. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.