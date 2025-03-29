Минобороны РФ: Украина продолжает атаковать энергетические объекты России

Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты, несмотря на достигнутые ранее соглашения. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили ,что в течение суток 28 марта ВСУ осуществили несколько нападений на инфраструктуру ПАО «Россети Центр» в Белгородской области.
Удары беспилотников привели к отключению высоковольтных линий и повреждению трансформаторов, что вызвало перебои в электроснабжении тысяч потребителей. Также был нанесен удар по газоизмерительной станции «Суджа», что привело к ее фактическому уничтожению. Таким образом, несмотря на заявления о прекращении атак на энергетические объекты, украинские вооруженные силы увеличили количество подобных действий в Курской и Белгородской областях.
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