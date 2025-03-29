Минобороны РФ: Украина продолжает атаковать энергетические объекты России

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ВСУ регулярно обстреливают энергообъекты на территории РФ, заявили в МО РФ
ВСУ регулярно обстреливают энергообъекты на территории РФ, заявили в МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты, несмотря на достигнутые ранее соглашения. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили ,что в течение суток 28 марта ВСУ осуществили несколько нападений на инфраструктуру ПАО «Россети Центр» в Белгородской области.

Удары беспилотников привели к отключению высоковольтных линий и повреждению трансформаторов, что вызвало перебои в электроснабжении тысяч потребителей. Также был нанесен удар по газоизмерительной станции «Суджа», что привело к ее фактическому уничтожению. Таким образом, несмотря на заявления о прекращении атак на энергетические объекты, украинские вооруженные силы увеличили количество подобных действий в Курской и Белгородской областях.

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Украина продолжает атаки на российские энергетические объекты, несмотря на достигнутые ранее соглашения. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили ,что в течение суток 28 марта ВСУ осуществили несколько нападений на инфраструктуру ПАО «Россети Центр» в Белгородской области. Удары беспилотников привели к отключению высоковольтных линий и повреждению трансформаторов, что вызвало перебои в электроснабжении тысяч потребителей. Также был нанесен удар по газоизмерительной станции «Суджа», что привело к ее фактическому уничтожению. Таким образом, несмотря на заявления о прекращении атак на энергетические объекты, украинские вооруженные силы увеличили количество подобных действий в Курской и Белгородской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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