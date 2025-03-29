В АТОР заявили, что митинги в Турции больше не помешают туристам

АТОР: митинги в Стамбуле стали реже, и теперь они не мешают туристам
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинги не затрагивают туристические места, заявили в АТОР
Митинги не затрагивают туристические места, заявили в АТОР Фото:

Регулярные митинги в Стамбуле больше не мешают туристам. Об этом рассказали Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Сегодня такой митинг в Стамбуле прошел. Но туристы его и не заметили — он был на окраине», — говорится в сообщении АТОР. Там добавили, что протесты стали проходить реже и происходят в большинстве случаев на окраинах города, не затрагивая туристические зоны.

Центр Стамбула остается свободным для путешественников, а проблемы с транспортом не наблюдаются. Митинги проводятся в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу, несмотря на запрет властей на протесты. Более 1,8 тысяч человек были задержаны, 260 из которых арестованы.

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Регулярные митинги в Стамбуле больше не мешают туристам. Об этом рассказали Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Сегодня такой митинг в Стамбуле прошел. Но туристы его и не заметили — он был на окраине», — говорится в сообщении АТОР. Там добавили, что протесты стали проходить реже и происходят в большинстве случаев на окраинах города, не затрагивая туристические зоны. Центр Стамбула остается свободным для путешественников, а проблемы с транспортом не наблюдаются. Митинги проводятся в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу, несмотря на запрет властей на протесты. Более 1,8 тысяч человек были задержаны, 260 из которых арестованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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