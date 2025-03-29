Стала известна стоимость платья Наташи Королевой в финале «Суперстара»

Певица Наташа Королева на съемках финала «Суперстара» в очередной раз удивила: на съемочной площадке звезда появилась в роскошном наряде стоимостью один миллион рублей. Дизайн платья разработала Аника Керимова, сообщает корреспондент URA.RU.
Платье Королевой оказалось поистине царским и подчеркнуло фигуру Наташи: стройную талию и роскошный бюст. За кулисами «русалка» получила немало комплиментов от коллег. «Настоящая принцесса», — не скрывали своих эмоций при виде Королевой звезды «Суперстара».
Сама Королева призналась, что к финалу она готовилась основательно. «Мы вместе с моей подругой, замечательным дизайнером Аникой Керимовой подбирали наряд, — объяснила певица. — Я приехала к ней и сказала: „В финале нужно выглядеть на все сто“.
Керимова рада, что платье Королевой оценили по достоинству. По словам дизайнера, наряд Наташи создавали около недели.
«Платье сделано на прозрачном корсете из итальянской сетки, на которой — вышивка бисером и драгоценными камнями, — объяснила дизайнер. — Все расшито вручную. Вышивка переходит с корсета на платье и идет по передней и задней части наряда. Платье из легкой органзы — у нас ушло на создание порядка 15 метров ткани. Благодаря тому, что в данном наряде корсетный верх и завышенная талия, то оно смотрится беспроигрышно, удлиняя силуэт. А верх подходит для девушек, которые хотят подчеркнуть зону декольте. Как правило, обладательницы внушительной по размеру груди выбирают именно такой фасон.
Керимова не стала сообщать точную стоимость наряда Королевой. Впрочем, намекнула: учитывая ручную работу и качественные ткани, платье Наташи для финала стоит в районе одного миллиона рублей.
«Мы сделали Наташе скидку, не переживайте. Наташа — уникальный человек: она умеет, как никто другой, с помощью наряда подчеркнуть все свои достоинства и скрыть недостатки, — продолжает Аника. — Мои мастерицы ее очень любят. Наташа всегда на позитиве. Когда приходит, заряжает всех положительной энергией и оптимизмом».
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