Армия Израиля заявила о начале новой операции в секторе Газа

ЦАХАЛ начал новую операцию в секторе Газа
Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о начале новой наземной операции в районе города Рафах. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира».
«Мы начали наземную операцию в районе Аль-Джанина города Рафах», — передает сообщение израильской армии телекомпания. Там добавили, что основная цель этой операции — расширение зоны безопасности на юге сектора Газа.
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