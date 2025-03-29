Армия Израиля заявила о начале новой операции в секторе Газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЦАХАЛ начал новую операцию в секторе Газа
ЦАХАЛ начал новую операцию в секторе Газа Фото:

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о начале новой наземной операции в районе города Рафах. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира».

«Мы начали наземную операцию в районе Аль-Джанина города Рафах», — передает сообщение израильской армии телекомпания. Там добавили, что основная цель этой операции — расширение зоны безопасности на юге сектора Газа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о начале новой наземной операции в районе города Рафах. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира». «Мы начали наземную операцию в районе Аль-Джанина города Рафах», — передает сообщение израильской армии телекомпания. Там добавили, что основная цель этой операции — расширение зоны безопасности на юге сектора Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...