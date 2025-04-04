04 апреля 2025

Скончался Паша Техник

© Служба новостей «URA.RU»
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Паше Технику было 40 лет
Паше Технику было 40 лет Фото:

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в возрасте 40 лет. До сих пор музыкант находился в состоянии искусственной комы. Об этом сообщила жена Техника — Ева Карицкая. 

«Паша Техник скончался» — сообщила Карицкая. Она добавила, что любит репера.

Паша Техник находился в искусственной коме в госпитале Таиланда, где его состояние оставалось критическим из-за осложнений, вызванных отравлением наркотиками. Стоимость его лечения оценивалась в десять миллионов рублей.

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Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в возрасте 40 лет. До сих пор музыкант находился в состоянии искусственной комы. Об этом сообщила жена Техника — Ева Карицкая.  «Паша Техник скончался» — сообщила Карицкая. Она добавила, что любит репера. Паша Техник находился в искусственной коме в госпитале Таиланда, где его состояние оставалось критическим из-за осложнений, вызванных отравлением наркотиками. Стоимость его лечения оценивалась в десять миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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