Скончался Паша Техник

Паше Технику было 40 лет
Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался в возрасте 40 лет. До сих пор музыкант находился в состоянии искусственной комы. Об этом сообщила жена Техника — Ева Карицкая.
«Паша Техник скончался» — сообщила Карицкая. Она добавила, что любит репера.
Паша Техник находился в искусственной коме в госпитале Таиланда, где его состояние оставалось критическим из-за осложнений, вызванных отравлением наркотиками. Стоимость его лечения оценивалась в десять миллионов рублей.
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