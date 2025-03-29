Полпред президента РФ на Урале Артем Жога посетил Академию единоборств РМК в Екатеринбурге. По словам Жоги, этот спортивный объект можно использовать для занятий адаптивными видами спорта.
«Капитан команды „Архангел Михаил“ и президент академии Иван Штырков провел экскурсию по спортивному объекту Артему Жоге. Полпред отметил, что данное пространство может быть использовано для занятия адаптивными видами спорта», — передает слова полпреда его пресс-служба в Telegram.
Академия единоборств РМК является одним из главных спортивных центров Урала, где на шести этажах развивается 11 направлений единоборств. Здесь регулярно проводятся турниры.
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