29 марта 2025
28 марта 2025

Уральский полпред Жога посетил Академию единоборств РМК. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред предполагает, что в академии можно обучать ветеранов СВО
Полпред предполагает, что в академии можно обучать ветеранов СВО Фото:

Полпред президента РФ на Урале Артем Жога посетил Академию единоборств РМК в Екатеринбурге. По словам Жоги, этот спортивный объект можно использовать для занятий адаптивными видами спорта.

«Капитан команды „Архангел Михаил“ и президент академии Иван Штырков провел экскурсию по спортивному объекту Артему Жоге. Полпред отметил, что данное пространство может быть использовано для занятия адаптивными видами спорта», — передает слова полпреда его пресс-служба в Telegram.

Академия единоборств РМК является одним из главных спортивных центров Урала, где на шести этажах развивается 11 направлений единоборств. Здесь регулярно проводятся турниры.

Полпред Артем Жога и президент академии РМК Иван Штырков
Полпред Артем Жога и президент академии РМК Иван Штырков
Фото:
Уральский полпред и президент академии в академии РМК
Уральский полпред и президент академии в академии РМК
Фото:

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Полпред президента РФ на Урале Артем Жога посетил Академию единоборств РМК в Екатеринбурге. По словам Жоги, этот спортивный объект можно использовать для занятий адаптивными видами спорта. «Капитан команды „Архангел Михаил“ и президент академии Иван Штырков провел экскурсию по спортивному объекту Артему Жоге. Полпред отметил, что данное пространство может быть использовано для занятия адаптивными видами спорта», — передает слова полпреда его пресс-служба в Telegram. Академия единоборств РМК является одним из главных спортивных центров Урала, где на шести этажах развивается 11 направлений единоборств. Здесь регулярно проводятся турниры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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