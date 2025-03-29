В Игриме автомобиль скорой помощи застрял в сугробе в одном из дворов. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы.
«В Игриме такие проблемы с дорогами, что даже скорая в дворы не заезжает. Когда будут чистить уже?» — высказался в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра» один из местных жителей.
К публикации автор прикрепил видео, на котором Газель скорой помощи погрязла в снежной колее и не может выбраться. При этом по высоте снег оказывается на уровне бампера автомобиля.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу мэрии Березовского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что общественники народного фронта назвали топ городов Югры, где снег убирается хуже всего. Рейтинг составлялся по количеству жалоб горожан. Больше всего их было в Нижневартовске.
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