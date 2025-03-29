Саперы ВС РФ уничтожают передовые американские танки Abrams с помощью самодельных мин, стоимостью 200 рублей. Партию таких боеприпасов российские военнослужащие легко могут изготовить за несколько часов.
«Эта мина действительно очень дешевая для производства — буквально 200 рублей. Мы можем за три часа изготовить целую партию таких мин», — процитировал начальника инженерно-саперной лаборатории с позывным Раф телеканал RT.
Таким образом, российские военнослужащие буквально разменивают 200 рублей на подбитую технику, которая стоит несколько миллионов долларов. Уточняется, что боевые машины Leopard, обладающие высокой боевой защитой, также уязвимы для этих российских боеприпасов.
Как сообщало URA.RU ранее, поставки США танков Abrams, истребителей F-16 и ракетных систем ATACMS не оказали ожидаемой помощи Вооруженным силам Украины. Этот факт констатировали американские чиновники.
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