Появились кадры разгрома украинской бригады имени Короля Данила

Появились кадры того, как российские десантники уничтожили бронегруппу 24-й бригады ВСУ под Часовым Яром в ДНР. Бронетехника ВСУ попала на минное поле и была атакована дронами. Об этом сообщает 98-ая Гвардейская дивизия ВДВ.
«Сегодня утром подразделения 24 омбр им. Короля Данила ВСУ осуществили попытку прорыва нашей обороны западнее Часов Яр, в результате подрыва на минных полях, умелых действий расчетов фпв дронов, наши десантники сожгли 1 танк и 5 единиц бронированной техники, в том числе американскую м113 и турецкую Кирпии», — говорится в telegram-канале 98-й Гвардейской дивизии ВДВ.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что только за сутки 16 марта ВСУ потеряли на курском направлении более 220 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и пункт управления БПЛА. Общие потери ВСУ в Курской области составили более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 БМП, 285 БТР, 2200 боевых бронированных машин, 558 артиллерийских орудий, 52 РСЗО, 26 ЗРК, 10 РЛС ПВО, 2442 автомобиля и 56 единиц инженерной техники.
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