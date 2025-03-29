Процесс создания временной администрации на Украине, предложенный президентом России Владимиром Путиным, сначала должен включат в себя договоренность сторон, а затем обращение в ООН. Совет Безопасности ООН поручает генсеку разработать принципы администрации, а после утверждения доклада Совбез принимает решение о ее формировании. Об этом заявили в МИД России.
«Первым шагом является соглашение между сторонами, достигнутое либо напрямую, либо через посредников. Затем следует обращение в ООН, которое может быть инициировано одной из сторон, посредниками или генеральным секретарем организации. Совет Безопасности ООН направляет генеральному секретарю указание разработать принципы создания временной администрации. Это указание должно быть поддержано членами Совета Безопасности, особенно постоянными членами», — сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.
На последнем этапе Генсек ООН готовит доклад о временной администрации, включающий штатное расписание и бюджет. Совбез рассматривает доклад и принимает решение о создании временной администрации с согласия всех членов, включая постоянных, сообщает МИД.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его правительство рассматриваются в Европе в качестве законной власти в стране. Путин при этом предложил создать временную администрацию на Украине под эгидой ООН, США и других стран, утверждая, что нынешнее руководство в Киеве утратило легитимность.
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