29 марта 2025

В Британии наконец признали превосходство российской армии

Spectator: Москва обогнала НАТО в гонке за перевооружением
© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК РФ оказался более подготовлен к существующим реалиям, считают западные аналитики
ВПК РФ оказался более подготовлен к существующим реалиям, считают западные аналитики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия обогнала натовский альянс в гонке за перевооружением. Об этом сообщили британские обозреватели.

«Москва частично мобилизовала свою экономику для военных действий на Украине и обошла НАТО в гонке перевооружения. <...> Большая и опытная пехотная армия подкреплена множеством ударных вооружений. Их — Россия доказала — может восстанавливать со впечатляющей скоростью», — передает издание The Spectator.

В ряде иностранных государств уже признали, что РФ одержала досрочную победу в спецоперации. По словам экс-министра иностранных дел Австрии Карины Кнайсль, яркое тому доказательство — во время конфликта в стране не рухнула экономика, не произошло распада и массовых восстаний. По мнению Strategic Culture, Москва выиграла прокси-войну на Украине, которую развязала североатлантическая коалиция. В СБУ неоднократно заявляли, российское оружие превосходит украинское и предоставленное союзниками, пишет «Национальная служба новостей».

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Россия обогнала натовский альянс в гонке за перевооружением. Об этом сообщили британские обозреватели. «Москва частично мобилизовала свою экономику для военных действий на Украине и обошла НАТО в гонке перевооружения. <...> Большая и опытная пехотная армия подкреплена множеством ударных вооружений. Их — Россия доказала — может восстанавливать со впечатляющей скоростью», — передает издание The Spectator. В ряде иностранных государств уже признали, что РФ одержала досрочную победу в спецоперации. По словам экс-министра иностранных дел Австрии Карины Кнайсль, яркое тому доказательство — во время конфликта в стране не рухнула экономика, не произошло распада и массовых восстаний. По мнению Strategic Culture, Москва выиграла прокси-войну на Украине, которую развязала североатлантическая коалиция. В СБУ неоднократно заявляли, российское оружие превосходит украинское и предоставленное союзниками, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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