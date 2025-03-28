28 марта 2025

SC: Россия уже победила в прокси-войне, развязанной НАТО на Украине

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НАТО возможно проиграло в конфликте на Украине
НАТО возможно проиграло в конфликте на Украине Фото:

Российские войска уже выиграли прокси-войну на Украине, которую развязал альянс НАТО. С таким заявлением выступило издание Strategic Culture (SC).

«Реальность такова, что Россия выиграла прокси-войну, спровоцированную НАТО. Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России, использовавший Украину в качестве пешки», — пишется в статье SC.

В последнее время появляется все больше заявлений о том, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Так, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль утверждает, что Россия победила в специальной военной операции, подчеркивая стабильность страны и поддержку населением своего правительства. Американский миллиардер Дэвид Сакс также отметил, что Украина проигрывает не из-за недостатка финансовой помощи от США, а благодаря мощи российской армии и ее превосходстве в вооружении.

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Российские войска уже выиграли прокси-войну на Украине, которую развязал альянс НАТО. С таким заявлением выступило издание Strategic Culture (SC). «Реальность такова, что Россия выиграла прокси-войну, спровоцированную НАТО. Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России, использовавший Украину в качестве пешки», — пишется в статье SC. В последнее время появляется все больше заявлений о том, что Россия одерживает верх в конфликте на Украине. Так, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль утверждает, что Россия победила в специальной военной операции, подчеркивая стабильность страны и поддержку населением своего правительства. Американский миллиардер Дэвид Сакс также отметил, что Украина проигрывает не из-за недостатка финансовой помощи от США, а благодаря мощи российской армии и ее превосходстве в вооружении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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