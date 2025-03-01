Россия одержала победу в специальной военной операции. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что, несмотря на ожидания о возможном крахе страны, не произошло ни массовых восстаний, ни распада на новые государства.
Кнайсль подчеркнула стабильность России и поддержку населения своего правительства. Она считает, что это свидетельствует о победе страны.
Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за недостатка финансовой помощи от США, а благодаря мощи российской армии. Он отметил, что основная причина заключается в больших людских ресурсах России, а также в ее превосходстве в вооружении.
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