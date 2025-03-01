Кнайсль: Россия одержала победу в спецоперации

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Все говорит о победе России в СВО, заявила Кнайсль
Все говорит о победе России в СВО, заявила Кнайсль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия одержала победу в специальной военной операции. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что, несмотря на ожидания о возможном крахе страны, не произошло ни массовых восстаний, ни распада на новые государства.

Кнайсль подчеркнула стабильность России и поддержку населения своего правительства. Она считает, что это свидетельствует о победе страны.

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за недостатка финансовой помощи от США, а благодаря мощи российской армии. Он отметил, что основная причина заключается в больших людских ресурсах России, а также в ее превосходстве в вооружении.

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Россия одержала победу в специальной военной операции. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. «Для меня Россия победила в том смысле, что она не была побеждена», — передает слова Кнайсль ТАСС. Она добавила, что, несмотря на ожидания о возможном крахе страны, не произошло ни массовых восстаний, ни распада на новые государства. Кнайсль подчеркнула стабильность России и поддержку населения своего правительства. Она считает, что это свидетельствует о победе страны. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией не из-за недостатка финансовой помощи от США, а благодаря мощи российской армии. Он отметил, что основная причина заключается в больших людских ресурсах России, а также в ее превосходстве в вооружении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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