В ХМАО появятся сотни рабочих мест благодаря новым инвестпроектам

В ХМАО запустят четыре новых инвестпроекта общей емкостью в 3,3 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в округе появится более 300 новых рабочих мест, об этом журналистам сообщил губернатор Руслан Кухарук.
«Более 300 рабочих мест будут созданы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре благодаря реализации четырех инвестиционных проектов. Их общая инвестиционная емкость составляет более 3,3 миллиарда рублей. Будет создано 305 новых рабочих мест», — приводят слова Кухарука РИА Новости.
Также он поделился планами по внедрению арктической ипотеки в Югре. Ставка два процента будет доступна для тех работников, которые относятся к направлениям востребованным на конкретных территориях.
Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук назвал основные задачи для развития арктических районов ХМАО. По его словам, для развития Березовского и Белоярского районов ХМАО необходимо обеспечить их кадрами.
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