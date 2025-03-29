29 марта 2025
28 марта 2025

В ХМАО появятся сотни рабочих мест благодаря новым инвестпроектам

В ХМАО более 300 рабочих мест появятся благодаря четырем новым инвестпроектам
© Служба новостей «URA.RU»
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Четыре новых инвестпроекта позволят создать более 300 рабочих мест в ХМАО
Четыре новых инвестпроекта позволят создать более 300 рабочих мест в ХМАО Фото:

В ХМАО запустят четыре новых инвестпроекта общей емкостью в 3,3 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в округе появится более 300 новых рабочих мест, об этом журналистам сообщил губернатор Руслан Кухарук. 

«Более 300 рабочих мест будут созданы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре благодаря реализации четырех инвестиционных проектов. Их общая инвестиционная емкость составляет более 3,3 миллиарда рублей. Будет создано 305 новых рабочих мест», — приводят слова Кухарука РИА Новости. 

Также он поделился планами по внедрению арктической ипотеки в Югре. Ставка два процента будет доступна для тех работников, которые относятся к направлениям востребованным на конкретных территориях. 

Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук назвал основные задачи для развития арктических районов ХМАО. По его словам, для развития Березовского и Белоярского районов ХМАО необходимо обеспечить их кадрами. 

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В ХМАО запустят четыре новых инвестпроекта общей емкостью в 3,3 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в округе появится более 300 новых рабочих мест, об этом журналистам сообщил губернатор Руслан Кухарук.  «Более 300 рабочих мест будут созданы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре благодаря реализации четырех инвестиционных проектов. Их общая инвестиционная емкость составляет более 3,3 миллиарда рублей. Будет создано 305 новых рабочих мест», — приводят слова Кухарука РИА Новости.  Также он поделился планами по внедрению арктической ипотеки в Югре. Ставка два процента будет доступна для тех работников, которые относятся к направлениям востребованным на конкретных территориях.  Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук назвал основные задачи для развития арктических районов ХМАО. По его словам, для развития Березовского и Белоярского районов ХМАО необходимо обеспечить их кадрами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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