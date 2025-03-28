Кухарук назвал основные задачи для развития арктических районов ХМАО

Чтобы развивать Березовский и Белоярский районы (ХМАО), которые входят в Арктическую зону, необходимо обеспечить их кадрами. Такое заявление сделал губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Это, наверное, самое важное условие. Вопрос здесь не о высоких размерах заработной платы для этих территорий. Все-таки должно быть реализовано комплексное представление человека о том, готов ли он на этой территории жить, работать, создавать семью, получать образование», — рассказал Кухарук РИА Новости.
Помимо этого, перед правительством ХМАО стоит еще одна важная задача — наладить транспортно-логистическую связь с этими районами. Зимой в них можно доехать по ледовым переправам и зимникам, а вот летом — только речным транспортом или вертолетами. По словам губернатора ХМАО, это сильно сдерживает развитие Березовского и Белоярского районов.
Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Инициатива позволит привлечь дополнительные инвестиции в районы и осваивать небольшие месторождения. Сейчас в недрах Белоярского и Березовского района находится 1,5 миллиарда тонн нефти и 220 миллиардов кубометров газа, а также кварцевое сырье, марганцевые, хромовые руды и титан-циркониевые россыпи.
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