28 марта 2025

Кухарук назвал основные задачи для развития арктических районов ХМАО

Кухарук: в арктических районах ХМАО нужно решить вопросы с транспортом и кадрами
© Служба новостей «URA.RU»
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Березовский и Белоярский районы необходимо обеспечить кадрами и транспортно-логистическим сообщением
Березовский и Белоярский районы необходимо обеспечить кадрами и транспортно-логистическим сообщением Фото:

Чтобы развивать Березовский и Белоярский районы (ХМАО), которые входят в Арктическую зону, необходимо обеспечить их кадрами. Такое заявление сделал губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Это, наверное, самое важное условие. Вопрос здесь не о высоких размерах заработной платы для этих территорий. Все-таки должно быть реализовано комплексное представление человека о том, готов ли он на этой территории жить, работать, создавать семью, получать образование», — рассказал Кухарук РИА Новости.

Помимо этого, перед правительством ХМАО стоит еще одна важная задача — наладить транспортно-логистическую связь с этими районами. Зимой в них можно доехать по ледовым переправам и зимникам, а вот летом — только речным транспортом или вертолетами. По словам губернатора ХМАО, это сильно сдерживает развитие Березовского и Белоярского районов.

Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Инициатива позволит привлечь дополнительные инвестиции в районы и осваивать небольшие месторождения. Сейчас в недрах Белоярского и Березовского района находится 1,5 миллиарда тонн нефти и 220 миллиардов кубометров газа, а также кварцевое сырье, марганцевые, хромовые руды и титан-циркониевые россыпи.

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Чтобы развивать Березовский и Белоярский районы (ХМАО), которые входят в Арктическую зону, необходимо обеспечить их кадрами. Такое заявление сделал губернатор Югры Руслан Кухарук. «Это, наверное, самое важное условие. Вопрос здесь не о высоких размерах заработной платы для этих территорий. Все-таки должно быть реализовано комплексное представление человека о том, готов ли он на этой территории жить, работать, создавать семью, получать образование», — рассказал Кухарук РИА Новости. Помимо этого, перед правительством ХМАО стоит еще одна важная задача — наладить транспортно-логистическую связь с этими районами. Зимой в них можно доехать по ледовым переправам и зимникам, а вот летом — только речным транспортом или вертолетами. По словам губернатора ХМАО, это сильно сдерживает развитие Березовского и Белоярского районов. Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах. Инициатива позволит привлечь дополнительные инвестиции в районы и осваивать небольшие месторождения. Сейчас в недрах Белоярского и Березовского района находится 1,5 миллиарда тонн нефти и 220 миллиардов кубометров газа, а также кварцевое сырье, марганцевые, хромовые руды и титан-циркониевые россыпи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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