29 марта 2025

Пермяки стали свидетелями затмения Солнца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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За необычным небесным явлением можно было наблюдать в разных уголках РФ
За необычным небесным явлением можно было наблюдать в разных уголках РФ Фото:

Жители Прикамья увидели 29 марта частное солнечное затмение. Своими наблюдениями и фотографиями поделился астроклуб «Телескоп».

«Сегодня мы наблюдали солнечное затмение», — написано в группе сообщества пермских любителей космоса в соцсети «ВКонтакте». По оценке астрономов, солнечный диск ушел в тень всего на 1%.

Специалисты Пермского планетария объяснили ранее, что во время частного солнечного затмения Луна, Земля и Солнце не выстраиваются в линию. Именно поэтому спутник Земли не закрывает Солнце полностью. Новое солнечное затмение можно будет наблюдать в РФ не раньше 2027 года.

Луна в 17:04 частично перекрыла Солнце
Луна в 17:04 частично перекрыла Солнце
Фото:
Следующего затмения россиянам придется ждать несколько лет
Следующего затмения россиянам придется ждать несколько лет
Фото:

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Жители Прикамья увидели 29 марта частное солнечное затмение. Своими наблюдениями и фотографиями поделился астроклуб «Телескоп». «Сегодня мы наблюдали солнечное затмение», — написано в группе сообщества пермских любителей космоса в соцсети «ВКонтакте». По оценке астрономов, солнечный диск ушел в тень всего на 1%. Специалисты Пермского планетария объяснили ранее, что во время частного солнечного затмения Луна, Земля и Солнце не выстраиваются в линию. Именно поэтому спутник Земли не закрывает Солнце полностью. Новое солнечное затмение можно будет наблюдать в РФ не раньше 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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