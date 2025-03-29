За необычным небесным явлением можно было наблюдать в разных уголках РФ
Жители Прикамья увидели 29 марта частное солнечное затмение. Своими наблюдениями и фотографиями поделился астроклуб «Телескоп».
«Сегодня мы наблюдали солнечное затмение», — написано в группе сообщества пермских любителей космоса в соцсети «ВКонтакте». По оценке астрономов, солнечный диск ушел в тень всего на 1%.
Специалисты Пермского планетария объяснили ранее, что во время частного солнечного затмения Луна, Земля и Солнце не выстраиваются в линию. Именно поэтому спутник Земли не закрывает Солнце полностью. Новое солнечное затмение можно будет наблюдать в РФ не раньше 2027 года.
Луна в 17:04 частично перекрыла Солнце
Следующего затмения россиянам придется ждать несколько лет
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