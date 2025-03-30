В России задумались о выпуске монет в честь СВО

Депутат ГД Аксаков: в России могут быть выпущены посвященные СВО памятные монеты
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В Госдуме предположили выпуск монет с тематикой СВО в будущем
В Госдуме предположили выпуск монет с тематикой СВО в будущем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможности выпуска в России памятных монет, посвященных специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил журналистам.

«Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией», — сказал Аксаков в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Такая инициатива была озвучена Госдумой уже не в первый раз. 

До этого первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направляла письмо главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением увековечить память об освобождённых территориях на российских банкнотах и монетах. Причем в Госдуме хотят, чтобы такая валюта была не просто памятной, а полноценно использовалась россиянами по назначению. Банк России ранее уже выпускал тематические монеты, передает деловая газета «Взгляд».

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о возможности выпуска в России памятных монет, посвященных специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил журналистам. «Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией», — сказал Аксаков в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос агентства. Такая инициатива была озвучена Госдумой уже не в первый раз.  До этого первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направляла письмо главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением увековечить память об освобождённых территориях на российских банкнотах и монетах. Причем в Госдуме хотят, чтобы такая валюта была не просто памятной, а полноценно использовалась россиянами по назначению. Банк России ранее уже выпускал тематические монеты, передает деловая газета «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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