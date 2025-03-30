К высказываниям президента России Владимира Путина следует относиться с осторожностью, так как они часто сопровождаются конкретными действиями. Об этом сообщает отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис.
«Это не та ситуация с российским президентом. Его слова намного более продуманы», — заявил отставной военный на своем YouTube-канале. Так он отреагировал на последние заявления российского президента о возникшей возможности нанести поражение украинским военным.
Дэвис также выразил мнение, что утверждения Путина о ситуации на фронте подтверждаются, если посмотреть на любую карту военных действий. По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и украинскиц лидер Владимир Зеленский, напротив, часто делают заявления, которые не находят подтверждения в действительности.
Ранее Путин выразил мнение, что российская армия способна одержать победу над Вооруженными силами Украины. Он подчеркнул, что российские военные обладают стратегической инициативой на всех направлениях фронтового столкновения, передает «Национальная служба новостей».
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