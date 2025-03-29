29 марта 2025
28 марта 2025

Глава ХМАО объявил о реконструкции гостиниц, чтобы развивать туризм

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО обновят гостиницы «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская»
В ХМАО обновят гостиницы «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская» Фото:

Один из самых главных вопросов для властей ХМАО — размещение гостей и участников мероприятий, проходящих в округе. Для его решения, глава Югры Руслан Кухарук объявил о реконструкции трех гостиниц: «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская». По его мнению, такая мера позволит развивать туристический потенциал региона.

«Один из главных вопросов, с которым традиционно сталкивается регион, — это вопрос размещения гостей и участников соревнований, фестивалей и форумов… Несколько лет в полном объеме не функционирует гостиничный комплекс „На семи холмах“. Во время чемпионата России по биатлону пообщался со спортсменами и болельщиками — есть запрос на восстановление объекта... Принципиальная задача сегодня также стоит по реконструкции „Югорской долины“... Еще один важный проект — обновление гостиницы „Олимпийская“» — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Так, сейчас в гостиничном комплексе «На семи холмах» проходит капремонт ресторана, который должен завершиться к концу года, однако теперь в планах есть еще и разработка качественной инфраструктуры объекта. Проект реконструкции «Югорской долины» же уже готов. Он предполагает создание комфортной гостиницы с современным медицинским блоком, где гости смогут получать уникальные услуги по оздоровлению. Завершить объект планируется также к концу года.

Обновление гостиницы «Олимпийской» включит в себя модернизацию мебели, создание общественных пространств и тщательный выбор функционала всех помещений. Для всех этих идей Кухарук собирается привлечь инвесторов. Он уже запланировал ряд встреч с потенциальными участниками.

Чемпионат России по биатлону собрал огромное количество болельщиков. Так, за 2,5 дня через рамки металлоискателей прошло около 37,5 тысяч человек.

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Один из самых главных вопросов для властей ХМАО — размещение гостей и участников мероприятий, проходящих в округе. Для его решения, глава Югры Руслан Кухарук объявил о реконструкции трех гостиниц: «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская». По его мнению, такая мера позволит развивать туристический потенциал региона. «Один из главных вопросов, с которым традиционно сталкивается регион, — это вопрос размещения гостей и участников соревнований, фестивалей и форумов… Несколько лет в полном объеме не функционирует гостиничный комплекс „На семи холмах“. Во время чемпионата России по биатлону пообщался со спортсменами и болельщиками — есть запрос на восстановление объекта... Принципиальная задача сегодня также стоит по реконструкции „Югорской долины“... Еще один важный проект — обновление гостиницы „Олимпийская“» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Так, сейчас в гостиничном комплексе «На семи холмах» проходит капремонт ресторана, который должен завершиться к концу года, однако теперь в планах есть еще и разработка качественной инфраструктуры объекта. Проект реконструкции «Югорской долины» же уже готов. Он предполагает создание комфортной гостиницы с современным медицинским блоком, где гости смогут получать уникальные услуги по оздоровлению. Завершить объект планируется также к концу года. Обновление гостиницы «Олимпийской» включит в себя модернизацию мебели, создание общественных пространств и тщательный выбор функционала всех помещений. Для всех этих идей Кухарук собирается привлечь инвесторов. Он уже запланировал ряд встреч с потенциальными участниками. Чемпионат России по биатлону собрал огромное количество болельщиков. Так, за 2,5 дня через рамки металлоискателей прошло около 37,5 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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