В России создадут аналог компьютерной игры FIFA

Разработчики российской версии футбольного симулятора, аналогичного FIFA, намерены завершить проект к 2030 году. Об этом сообщает генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
«Аналог симулятора FIFA создается», — заявил Митрофанов в беседе с ТАСС. Он отметил, что работы планируют завершить к 2030 году.
Ранее экс-футболист национальной команды России Андрей Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в создании российского футбольного симулятора. Это позволит российским спортсменам играть за национальную сборную, передает RT.
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