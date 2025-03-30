В России создадут аналог компьютерной игры FIFA

Митрофанов: разработчики аналога FIFA в России завершат проект к 2030 году
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Аналог футбольного симулятора FIFA находится на стадии разработки в РФ
Аналог футбольного симулятора FIFA находится на стадии разработки в РФ Фото:

Разработчики российской версии футбольного симулятора, аналогичного FIFA, намерены завершить проект к 2030 году. Об этом сообщает генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Аналог симулятора FIFA создается», — заявил Митрофанов в беседе с ТАСС. Он отметил, что работы планируют завершить к 2030 году.

Ранее экс-футболист национальной команды России Андрей Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в создании российского футбольного симулятора. Это позволит российским спортсменам играть за национальную сборную, передает RT.

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Разработчики российской версии футбольного симулятора, аналогичного FIFA, намерены завершить проект к 2030 году. Об этом сообщает генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов. «Аналог симулятора FIFA создается», — заявил Митрофанов в беседе с ТАСС. Он отметил, что работы планируют завершить к 2030 году. Ранее экс-футболист национальной команды России Андрей Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в создании российского футбольного симулятора. Это позволит российским спортсменам играть за национальную сборную, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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