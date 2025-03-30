Тысячи мусульман парализовали центр Москвы из-за праздничной молитвы. Видео

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30 марта в окончание священного месяца Рамадан празднуют Ураза-Байрам
30 марта в окончание священного месяца Рамадан празднуют Ураза-Байрам Фото:

В Москве из-за празднования Ураза-байрама мусульмане перекрыли нескольких улиц в центре города. Толпы идут по улицам столицы.

В связи с праздником до 11:00 30 марта в Москве перекрыты несколько улиц. Среди них улицы Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская и Минская, а также несколько переулков.

Ураза-байрам является значимым религиозным событием для мусульман, так как он символизирует окончание поста священного месяца Рамадан. В этот день верующие собираются для общей молитвы и празднования. 

Ранее президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил коллегу и турецкий народ с праздником Ураза-байрам, передает 360.ru.

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В Москве из-за празднования Ураза-байрама мусульмане перекрыли нескольких улиц в центре города. Толпы идут по улицам столицы. В связи с праздником до 11:00 30 марта в Москве перекрыты несколько улиц. Среди них улицы Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская и Минская, а также несколько переулков. Ураза-байрам является значимым религиозным событием для мусульман, так как он символизирует окончание поста священного месяца Рамадан. В этот день верующие собираются для общей молитвы и празднования.  Ранее президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил коллегу и турецкий народ с праздником Ураза-байрам, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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