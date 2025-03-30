В Москве из-за празднования Ураза-байрама мусульмане перекрыли нескольких улиц в центре города. Толпы идут по улицам столицы.
В связи с праздником до 11:00 30 марта в Москве перекрыты несколько улиц. Среди них улицы Дурова, Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская и Минская, а также несколько переулков.
Ураза-байрам является значимым религиозным событием для мусульман, так как он символизирует окончание поста священного месяца Рамадан. В этот день верующие собираются для общей молитвы и празднования.
Ранее президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил коллегу и турецкий народ с праздником Ураза-байрам, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.