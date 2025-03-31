31 марта 2025

В ХМАО закроют движение по еще одному зимнику и ледовой переправе

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО объявили о закрытии зимника Белоярский-Полноват и ледовой переправы через реку Лыхма
В ХМАО объявили о закрытии зимника Белоярский-Полноват и ледовой переправы через реку Лыхма Фото:

Завтра — 31 марта — в 08:00 будет закрыто движение по зимнику и ледовой переправе Белоярского района. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.

«Информация о закрытии зимних автомобильных дорог Белоярского района. С 8:00 31 марта 2025 года будет закрыто движение по зимнику и ледовой переправе Белоярского района», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что это ограничение коснется зимней дороги Белоярский-Полноват и ледовой переправы через реку Лыхма. Скорее всего, это связано с потеплением.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском и Сургутском районах 1 апреля закроются 20 зимников. Решение о прекращении работы приняли из-за установления устойчивых плюсовых температур в регионе.

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Завтра — 31 марта — в 08:00 будет закрыто движение по зимнику и ледовой переправе Белоярского района. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры. «Информация о закрытии зимних автомобильных дорог Белоярского района. С 8:00 31 марта 2025 года будет закрыто движение по зимнику и ледовой переправе Белоярского района», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что это ограничение коснется зимней дороги Белоярский-Полноват и ледовой переправы через реку Лыхма. Скорее всего, это связано с потеплением. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском и Сургутском районах 1 апреля закроются 20 зимников. Решение о прекращении работы приняли из-за установления устойчивых плюсовых температур в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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