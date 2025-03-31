В ХМАО закроют движение по еще одному зимнику и ледовой переправе

Завтра — 31 марта — в 08:00 будет закрыто движение по зимнику и ледовой переправе Белоярского района. Об этом сообщили в Управлении автодорог Югры.
«Информация о закрытии зимних автомобильных дорог Белоярского района. С 8:00 31 марта 2025 года будет закрыто движение по зимнику и ледовой переправе Белоярского района», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что это ограничение коснется зимней дороги Белоярский-Полноват и ледовой переправы через реку Лыхма. Скорее всего, это связано с потеплением.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском и Сургутском районах 1 апреля закроются 20 зимников. Решение о прекращении работы приняли из-за установления устойчивых плюсовых температур в регионе.
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