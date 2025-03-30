Сторонники Гуцул проводят молчаливую акцию протеста в Кишиневе. Видео

30 марта 2025 в 14:55 Размер текста - 17 +

Гуцул отправили под предварительный арест на 20 дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кишиневе сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул устроили молчаливую акцию протеста у СИЗО №13. Именно там содержится Гуцул после решения суда о 20-дневном аресте. «Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проводят в ее поддержку молчаливую акцию протеста у СИЗО №13 в Кишиневе», — сообщило РИА «Новосити». На акции протеста участники держали плакаты с надписями в поддержку Гуцул, включая выражения «Гагаузия гордится Евгенией Гуцул», «Гуцул — наш башкан» и «Женя, мы с тобой». Глава фракции блока «Победа» в горсовете Бельц Вячеслав Жуков выразил мнение, что оппозиции нужно объединяться и активно протестовать против действий власти, предостерегая, что без активного сопротивления произвол властей только усилится. Жуков также подчеркнул, что текущая ситуация может затронуть многих, включая бизнесменов и фермеров, которые не поддерживают нынешний режим. Ранее, 26 марта, в когда Гуцул намеревалась вылететь из Молдавии в Стамбул ее взяли под стражу на 72 часа. Ее обвинили в участии в незаконном финансировании политических активностей в рамках деятельности организованной преступной группировки. Позже Главе Гагаузии назначили предварительный арест сроком на 20 суток, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кишиневе сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул устроили молчаливую акцию протеста у СИЗО №13. Именно там содержится Гуцул после решения суда о 20-дневном аресте. «Сторонники главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проводят в ее поддержку молчаливую акцию протеста у СИЗО №13 в Кишиневе», — сообщило РИА «Новосити». На акции протеста участники держали плакаты с надписями в поддержку Гуцул, включая выражения «Гагаузия гордится Евгенией Гуцул», «Гуцул — наш башкан» и «Женя, мы с тобой». Глава фракции блока «Победа» в горсовете Бельц Вячеслав Жуков выразил мнение, что оппозиции нужно объединяться и активно протестовать против действий власти, предостерегая, что без активного сопротивления произвол властей только усилится. Жуков также подчеркнул, что текущая ситуация может затронуть многих, включая бизнесменов и фермеров, которые не поддерживают нынешний режим. Ранее, 26 марта, в когда Гуцул намеревалась вылететь из Молдавии в Стамбул ее взяли под стражу на 72 часа. Ее обвинили в участии в незаконном финансировании политических активностей в рамках деятельности организованной преступной группировки. Позже Главе Гагаузии назначили предварительный арест сроком на 20 суток, передает 360.ru.