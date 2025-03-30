Элитный полк ВСУ сбежал из Курской области

30 марта 2025 в 15:10 Размер текста - 17 +

Элитный полк ВСУ «Рейнджеры» покинул позиции в Курской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Элитный шестой полк ССО (Силы специальных операций) Украины, известный как «Рейнджеры», сбежал из населенного пункта Гуево в Курской области. Об этом сообщил журналистам источник из группировки войск «Север», уточнив, что бегство «рейнджеров» оставило стрелковые подразделения противника без необходимой поддержки. «Шестой полк ССО „Рейнджеры“ оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения», — заявил РИА «Новости» источник из группировки войск «Север». По его словам, украинское командование часто заблаговременно выводит свои элитные подразделения, стараясь избежать прямого боевого столкновения с наступающими силами РФ. Новое подразделение было создано в 2024 году. Оно соответствует стандартам аналогичных формирований стран НАТО. В структуре Армии США «Рейнджерам» отведена роль подразделений глубинной разведки, задачей которых является выполнение диверсионных операций в тылу врага. Следовательно, данное формирование украинских вооруженных сил нацелено на осуществление диверсий на территории России. Российские военные уже длительное время проводят операции на территории Сумской и Курской областей, активно вытесняя ВСУ с ключевых позиций. ВС РФ ведут бои за оставшиеся территории российского региона. Уточняется, что до полного освобождения российской территории осталось взять под контроль всего несколько населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Элитный шестой полк ССО (Силы специальных операций) Украины, известный как «Рейнджеры», сбежал из населенного пункта Гуево в Курской области. Об этом сообщил журналистам источник из группировки войск «Север», уточнив, что бегство «рейнджеров» оставило стрелковые подразделения противника без необходимой поддержки. «Шестой полк ССО „Рейнджеры“ оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения», — заявил РИА «Новости» источник из группировки войск «Север». По его словам, украинское командование часто заблаговременно выводит свои элитные подразделения, стараясь избежать прямого боевого столкновения с наступающими силами РФ. Новое подразделение было создано в 2024 году. Оно соответствует стандартам аналогичных формирований стран НАТО. В структуре Армии США «Рейнджерам» отведена роль подразделений глубинной разведки, задачей которых является выполнение диверсионных операций в тылу врага. Следовательно, данное формирование украинских вооруженных сил нацелено на осуществление диверсий на территории России. Российские военные уже длительное время проводят операции на территории Сумской и Курской областей, активно вытесняя ВСУ с ключевых позиций. ВС РФ ведут бои за оставшиеся территории российского региона. Уточняется, что до полного освобождения российской территории осталось взять под контроль всего несколько населенных пунктов.