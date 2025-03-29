В свердловской власти обсуждают роспуск правительства: ответ пресс-службы

Денис Паслер распустит свердловское правительство не раньше сентября

30 марта 2025 в 15:26 Размер текста - 17 +

Кабмин проработает в обычном режиме до сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области В свердловских политкругах обсуждают слух о роспуске правительства. Якобы такое решение врио губернатора Денис Паслер примет уже на следующей неделе. В областном департаменте информполитики на всякий случай уточнили, что это невозможно даже технически — пока Паслер не избран. «Правительство региона в соответствии со статьей 49 Устава Свердловской области продолжает действовать до сформирования нового правительства. Его полномочия прекращаются в день вступления в должность избранного губернатора или в случае принятия [полновесным] главой региона решения об отставке правительства», — разъяснила через URA.RU пресс-служба кабмина. Источники агентства в региональной власти говорят, что точечные перестановки Паслер, конечно, будет проводить уже сейчас. Министры и замы (они сейчас работают без приставок «и. о.»), которых он не видит в своей команде, будут писать заявления по собственному. У Паслера, говорят, есть определенные кадровые вводные из администрации президента РФ. Врио губернатора Паслер стал 26 марта, до этого он шесть лет возглавлял Оренбуржье. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 14 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловских политкругах обсуждают слух о роспуске правительства. Якобы такое решение врио губернатора Денис Паслер примет уже на следующей неделе. В областном департаменте информполитики на всякий случай уточнили, что это невозможно даже технически — пока Паслер не избран. «Правительство региона в соответствии со статьей 49 Устава Свердловской области продолжает действовать до сформирования нового правительства. Его полномочия прекращаются в день вступления в должность избранного губернатора или в случае принятия [полновесным] главой региона решения об отставке правительства», — разъяснила через URA.RU пресс-служба кабмина. Источники агентства в региональной власти говорят, что точечные перестановки Паслер, конечно, будет проводить уже сейчас. Министры и замы (они сейчас работают без приставок «и. о.»), которых он не видит в своей команде, будут писать заявления по собственному. У Паслера, говорят, есть определенные кадровые вводные из администрации президента РФ. Врио губернатора Паслер стал 26 марта, до этого он шесть лет возглавлял Оренбуржье. Выборы губернатора Свердловской области пройдут 14 сентября.