Экономист: в одиночку России не «поднять» Арктику

Реализовать крупные проекты в Арктической зоне в одиночку России будет крайне сложно. Поэтому президент Владимир Путин готов к международному сотрудничеству, объяснил URA.RU директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров.
«Сегодня речь идет о развитии механизмов государственно-частного партнерства в Арктике, а также о международном сотрудничестве. Есть заинтересованность наших внешних партнеров: Китая, Индии, ОАЭ, Белоруссии. Они тоже хотят участвовать в этом проекте, вкладывать инвестиции. В одиночку России реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты будет тяжело», — считает эксперт.
Перспективы развития Арктики обсуждались 26-27 марта в рамках Международного арктического форума. Президент РФ Владимир Путин обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.