Экономист: в одиночку России не «поднять» Арктику

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Экономист объяснил, кто станет новым партнером России в Арктике
Экономист объяснил, кто станет новым партнером России в Арктике Фото:

Реализовать крупные проекты в Арктической зоне в одиночку России будет крайне сложно. Поэтому президент Владимир Путин готов к международному сотрудничеству, объяснил URA.RU директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров.

«Сегодня речь идет о развитии механизмов государственно-частного партнерства в Арктике, а также о международном сотрудничестве. Есть заинтересованность наших внешних партнеров: Китая, Индии, ОАЭ, Белоруссии. Они тоже хотят участвовать в этом проекте, вкладывать инвестиции. В одиночку России реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты будет тяжело», — считает эксперт.

Перспективы развития Арктики обсуждались 26-27 марта в рамках Международного арктического форума. Президент РФ Владимир Путин обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу.

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Реализовать крупные проекты в Арктической зоне в одиночку России будет крайне сложно. Поэтому президент Владимир Путин готов к международному сотрудничеству, объяснил URA.RU директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Никоноров. «Сегодня речь идет о развитии механизмов государственно-частного партнерства в Арктике, а также о международном сотрудничестве. Есть заинтересованность наших внешних партнеров: Китая, Индии, ОАЭ, Белоруссии. Они тоже хотят участвовать в этом проекте, вкладывать инвестиции. В одиночку России реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты будет тяжело», — считает эксперт. Перспективы развития Арктики обсуждались 26-27 марта в рамках Международного арктического форума. Президент РФ Владимир Путин обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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