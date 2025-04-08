08 апреля 2025

В прикамском «Уралкалии» прокомментировали ЧП с двумя погибшими

ПАО «Уралкалий»: в березниковской шахте погибли двое крепильщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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В причинах ЧП еще предстоит разобраться
В причинах ЧП еще предстоит разобраться Фото:

В Березниках (Пермский край) при проведении ремонтных работ в руднике получили смертельные травмы двое крепильщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралкалий», которой принадлежит объект.

«В 18:18 в руднике БКПРУ-4 в ходе ремонтных работ были смертельно травмированы два работника 2001 и 1963 годов рождения, являющихся по должности крепильщиками. <...> Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая», — прокомментировали инцидент собеседники агентства.

О ЧП в березниках ранее сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он выразил соболезнования семьям погибших.

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В Березниках (Пермский край) при проведении ремонтных работ в руднике получили смертельные травмы двое крепильщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралкалий», которой принадлежит объект. «В 18:18 в руднике БКПРУ-4 в ходе ремонтных работ были смертельно травмированы два работника 2001 и 1963 годов рождения, являющихся по должности крепильщиками. <...> Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая», — прокомментировали инцидент собеседники агентства. О ЧП в березниках ранее сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он выразил соболезнования семьям погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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