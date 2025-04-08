В прикамском «Уралкалии» прокомментировали ЧП с двумя погибшими

В причинах ЧП еще предстоит разобраться
В Березниках (Пермский край) при проведении ремонтных работ в руднике получили смертельные травмы двое крепильщиков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Уралкалий», которой принадлежит объект.
«В 18:18 в руднике БКПРУ-4 в ходе ремонтных работ были смертельно травмированы два работника 2001 и 1963 годов рождения, являющихся по должности крепильщиками. <...> Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая», — прокомментировали инцидент собеседники агентства.
О ЧП в березниках ранее сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он выразил соболезнования семьям погибших.
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