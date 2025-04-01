Рогов: бойцы ВС РФ подняли флаг в Разливе на границе ДНР

Российские военные установили российский флаг в поселке Разлив, расположенном на границе ДНР и Днепропетровской области Украины. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наши войска подняли флаг России в Разливе у границы Днепропетровской области. Зачистка этого населенного пункта от солдат Вооруженных сил Украины фактически завершена», — приводит слова Рогова ТАСС.
Ранее URA.RU сообщало, что российские военные установили флаг России над населенным пунктом Пятихатки на западе Запорожской области. Тогда Рогов отметил, что контроль над Пятихатками фактически осуществляется российскими войсками, а боевые подразделения ВСУ вытеснены из этой местности.
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