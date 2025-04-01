В Польше арестовали и депортировали пророссийского правозащитника Молчанова

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Молчанов вел правозащитную деятельность на Украине
Молчанов вел правозащитную деятельность на Украине Фото:

Украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев. Об этом сообщает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. 

«Кирилл занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека. Депутаты Бундестага в благодарность за его правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, а поляки выполнили запрос киевского режима и „отработали повестку репрессий“, — написал Азаров в своем telegram-канале. 

Депортация Молчанова в Киев происходит на фоне ужесточения контроля за передвижением граждан. Ранее в марте текущего года украинские власти временно приостановили выдачу документов для выезда за границу журналистам и представителям культуры, подлежащим призыву, хотя позже и разрешили выезд при соблюдении определенных условий.

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Украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев. Об этом сообщает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.  «Кирилл занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека. Депутаты Бундестага в благодарность за его правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, а поляки выполнили запрос киевского режима и „отработали повестку репрессий“, — написал Азаров в своем telegram-канале.  Депортация Молчанова в Киев происходит на фоне ужесточения контроля за передвижением граждан. Ранее в марте текущего года украинские власти временно приостановили выдачу документов для выезда за границу журналистам и представителям культуры, подлежащим призыву, хотя позже и разрешили выезд при соблюдении определенных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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