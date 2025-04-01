В Польше арестовали и депортировали пророссийского правозащитника Молчанова

Украинского правозащитника и политолога Кирилла Молчанова арестовали в Польше и депортировали в Киев. Об этом сообщает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Кирилл занимался системным информированием европарламентариев и депутатов Бундестага о фактах нарушений прав человека. Депутаты Бундестага в благодарность за его правозащитную деятельность пригласили Молчанова в Берлин для вручения премии и гранта, а поляки выполнили запрос киевского режима и „отработали повестку репрессий“, — написал Азаров в своем telegram-канале.
Депортация Молчанова в Киев происходит на фоне ужесточения контроля за передвижением граждан. Ранее в марте текущего года украинские власти временно приостановили выдачу документов для выезда за границу журналистам и представителям культуры, подлежащим призыву, хотя позже и разрешили выезд при соблюдении определенных условий.
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