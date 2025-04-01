Глава МИД КНР заявил о совместной задаче России и Китая

МИД Китая: Россия и Китай должны играть особую роль в обеспечении мира
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Ван И рассказал, кто должен играть особую роль в мире
Ван И рассказал, кто должен играть особую роль в мире Фото:

России и Китая играют особую роль в обеспечении глобального мира и развития. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Как ведущие державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, наши страны играют особую роль в поддержании стабильности и прогресса по всему миру. Наши усилия способствуют не только мирному сосуществованию и общему процветанию, но и способствуют созданию многополярного мира и демократизации международных отношений», — сказал он в интервью РИА Новостям.

Министр также выразил мнение, что при стратегическом руководстве председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, российско-китайское партнерство и стратегическое взаимодействие продолжают углубляться. По его словам, это соответствует исторической логике.

Во вторник, 1 апреля состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И, который прибыл в Москву с трехдневным визитом. Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине. В Кремле не исключили встречу Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет RT.

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России и Китая играют особую роль в обеспечении глобального мира и развития. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И. «Как ведущие державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, наши страны играют особую роль в поддержании стабильности и прогресса по всему миру. Наши усилия способствуют не только мирному сосуществованию и общему процветанию, но и способствуют созданию многополярного мира и демократизации международных отношений», — сказал он в интервью РИА Новостям. Министр также выразил мнение, что при стратегическом руководстве председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, российско-китайское партнерство и стратегическое взаимодействие продолжают углубляться. По его словам, это соответствует исторической логике. Во вторник, 1 апреля состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И, который прибыл в Москву с трехдневным визитом. Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине. В Кремле не исключили встречу Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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