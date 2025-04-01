Глава МИД КНР заявил о совместной задаче России и Китая

России и Китая играют особую роль в обеспечении глобального мира и развития. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
«Как ведущие державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, наши страны играют особую роль в поддержании стабильности и прогресса по всему миру. Наши усилия способствуют не только мирному сосуществованию и общему процветанию, но и способствуют созданию многополярного мира и демократизации международных отношений», — сказал он в интервью РИА Новостям.
Министр также выразил мнение, что при стратегическом руководстве председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, российско-китайское партнерство и стратегическое взаимодействие продолжают углубляться. По его словам, это соответствует исторической логике.
Во вторник, 1 апреля состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И, который прибыл в Москву с трехдневным визитом. Главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы, касающиеся урегулирования ситуации на Украине. В Кремле не исключили встречу Ван И с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет RT.
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