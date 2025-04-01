Space X запустила корабль с космическими туристами в первый орбитальный полет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Это первый орбитальный полет Crew Dragon
Это первый орбитальный полет Crew Dragon Фото:

Компания Space X осуществила запуск космического корабля Crew Dragon, на борту которого находятся космические туристы. В рамках миссии Fram2 корабль выполнит полет на высоте 450 километров, пролетая над обоими полюсами Земли, сообщается в трансляции. 

«Финансирование данного полета взял на себя мальтийский бизнесмен китайского происхождения Чун Ван. В состав экипажа входят также норвежский режиссер Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и Рабеа Рогге, которая стала первой женщиной-космонавтом из Германии», — говорится в трансляции, которая велась в соцсети X. 

Космический корабль Crew Dragon, используемый компанией SpaceX, ранее принимал участие в миссии на Международной космической станции (МКС), где астронавты провели девять месяцев. После успешного отстыковывания от МКС, корабль возвращался на Землю с астронавтами разных национальностей на борту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Space X осуществила запуск космического корабля Crew Dragon, на борту которого находятся космические туристы. В рамках миссии Fram2 корабль выполнит полет на высоте 450 километров, пролетая над обоими полюсами Земли, сообщается в трансляции.  «Финансирование данного полета взял на себя мальтийский бизнесмен китайского происхождения Чун Ван. В состав экипажа входят также норвежский режиссер Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и Рабеа Рогге, которая стала первой женщиной-космонавтом из Германии», — говорится в трансляции, которая велась в соцсети X.  Космический корабль Crew Dragon, используемый компанией SpaceX, ранее принимал участие в миссии на Международной космической станции (МКС), где астронавты провели девять месяцев. После успешного отстыковывания от МКС, корабль возвращался на Землю с астронавтами разных национальностей на борту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...