Space X запустила корабль с космическими туристами в первый орбитальный полет

Компания Space X осуществила запуск космического корабля Crew Dragon, на борту которого находятся космические туристы. В рамках миссии Fram2 корабль выполнит полет на высоте 450 километров, пролетая над обоими полюсами Земли, сообщается в трансляции.
«Финансирование данного полета взял на себя мальтийский бизнесмен китайского происхождения Чун Ван. В состав экипажа входят также норвежский режиссер Яннике Миккельсен, австралийский исследователь Эрик Филипс и Рабеа Рогге, которая стала первой женщиной-космонавтом из Германии», — говорится в трансляции, которая велась в соцсети X.
Космический корабль Crew Dragon, используемый компанией SpaceX, ранее принимал участие в миссии на Международной космической станции (МКС), где астронавты провели девять месяцев. После успешного отстыковывания от МКС, корабль возвращался на Землю с астронавтами разных национальностей на борту.
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