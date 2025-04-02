Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

В Челябинской области на 2-3 апреля объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного ЦГМС, в эти дни ожидается высокая пожарная опасность.
«Штормовое предупреждение! 2-3 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили URA.RU в ЦГМС региона.
В регионе в этом году пожароопасный сезон начался раньше на несколько недель. Этому способствовала устоявшаяся теплая погода. По состоянию на 2 апреля в области зарегистрировано 345 ландшафтных пожаров на площади 273 гектара.
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