Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В области ожидается высокая пожарная опасность
В области ожидается высокая пожарная опасность Фото:

В Челябинской области на 2-3 апреля объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного ЦГМС, в эти дни ожидается высокая пожарная опасность.

«Штормовое предупреждение! 2-3 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили URA.RU в ЦГМС региона.

В регионе в этом году пожароопасный сезон начался раньше на несколько недель. Этому способствовала устоявшаяся теплая погода. По состоянию на 2 апреля в области зарегистрировано 345 ландшафтных пожаров на площади 273 гектара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на 2-3 апреля объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного ЦГМС, в эти дни ожидается высокая пожарная опасность. «Штормовое предупреждение! 2-3 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщили URA.RU в ЦГМС региона. В регионе в этом году пожароопасный сезон начался раньше на несколько недель. Этому способствовала устоявшаяся теплая погода. По состоянию на 2 апреля в области зарегистрировано 345 ландшафтных пожаров на площади 273 гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...