В курганском сквере, где провалилась плитка, ставят новую. Видео

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Работы проходят в сквере по улице Климова (архивное фото)
Работы проходят в сквере по улице Климова (архивное фото) Фото:

В курганском сквере по улице Климова 59, который был обустроен на месте бывшего детского убежища, ставят новую плитку. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Инцидент — Курган».

До этого в сквере на дорожках провалилась плитка. Мэрия города Кургана отреагировала на проблему. «Как только грунт отойдет и земля просохнет, подрядчик зайдет на объект и устранит замечания. Все будет исправлено в рамках исполнения гарантийных обязательств», — сообщали URA.RU в мэрии. Сейчас проходит замена плитки.

Ранее URA.RU писало, что в этом сквере в зоне отдыха поставили деревянный трехметровый стул. Благоустройство было выполнено в конце прошлого года.

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В курганском сквере по улице Климова 59, который был обустроен на месте бывшего детского убежища, ставят новую плитку. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Инцидент — Курган». До этого в сквере на дорожках провалилась плитка. Мэрия города Кургана отреагировала на проблему. «Как только грунт отойдет и земля просохнет, подрядчик зайдет на объект и устранит замечания. Все будет исправлено в рамках исполнения гарантийных обязательств», — сообщали URA.RU в мэрии. Сейчас проходит замена плитки. Ранее URA.RU писало, что в этом сквере в зоне отдыха поставили деревянный трехметровый стул. Благоустройство было выполнено в конце прошлого года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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