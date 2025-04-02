В курганском сквере по улице Климова 59, который был обустроен на месте бывшего детского убежища, ставят новую плитку. Об этом сообщает группа ВКонтакте «Инцидент — Курган».
До этого в сквере на дорожках провалилась плитка. Мэрия города Кургана отреагировала на проблему. «Как только грунт отойдет и земля просохнет, подрядчик зайдет на объект и устранит замечания. Все будет исправлено в рамках исполнения гарантийных обязательств», — сообщали URA.RU в мэрии. Сейчас проходит замена плитки.
Ранее URA.RU писало, что в этом сквере в зоне отдыха поставили деревянный трехметровый стул. Благоустройство было выполнено в конце прошлого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».